El técnico uruguayo Gregorio Pérez, a sus 72 años, dice “estar con la llama viva” para seguir dirigiendo. Confirma estar bien de salud, pero explica que la administración de Universitario no se quiso hacer responsable de su condición como “población de riesgo”.





"Nunca se sabe las vueltas de la vida. Dios dirá", nos dice Gregorio Pérez a manera de despedida. Hace frío en Montevideo, pero el ex técnico de Universitario de Deportes se ha acompañado de un calor humano a distancia. Lo han llamado todo el día: jugadores, ex trabajadores de la U, periodistas. A través del teléfono recibe esos aplausos que han quedado pendientes. Esos que la tribuna crema algún día le dará, así sea en ausencia. "Lo peor sería que nadie me llame, hay muchas muestras de cariño, muchos gestos de amistad. Estoy muy agradecido con eso", repite el estratega charrúa. Si bien la relación contractual ha terminado, Pérez explica que no cierra opciones para una segunda oportunidad. ¿Habrá reencuentro monumental con tiempos sin pandemia y con otra administración? Don Gregorio respondió con ilusión y hasta con recuento estadístico.

-¿Podemos confirmar que su salida fue por mutuo acuerdo o fue una decisión unilateral?

Hubo un mutuo acuerdo de rescisión de contrato. Las condiciones que me presentó la administración de Universitario tiene que ver con mi edad. Soy una persona de riesgo, yo reconozco todo eso. Pero más allá de eso, yo me hacía responsable de mi salud si tenía que volver a Lima, pero ellos recogieron otras opiniones médicas y hubo una decisión de la administración de extender ese compromiso y responsabilidad (firmar una declaración jurada) a mi familia. Y eso no lo admití, ellos no querían asumir esa responsabilidad y eso no lo podía permitir. Por eso se determinó acordar mi salida.

-¿Podemos decir que hubo falta de empatía de la administración del club en medio de esta pandemia?

No había otra solución y eso lo entendimos bien. Más allá de que yo me encuentro sano y que también me puedo contagiar en Uruguay, ni Dios lo permita, pero es lógico que cada empleador tiene sus normas y las lleva a cabo como lo hace esta administración para no hacerse responsable. Yo no niego la edad que tengo, reconozco todo eso, pero lamentablemente se llegó a ese término.

-La resolución del Ministerio de Salud pide que esos informes sean firmados por un médico ocupacional. El doctor Marco Núñez no tiene esa especialidad.

Pero ese médico es un trabajador del club y la administración al final decidió consultar con él. Por todo ello agregaron a su resolución esa necesidad que firme un documento toda mi familia. Yo no tengo mucho que decir sobre eso ¿qué les voy a decir?

-Podría apelar por esa irregularidad...

Yo entiendo lo que me estás comentando, pero es un tema que no quiero profundizar. No lo hice cuando me llamaron, prefiero darlo como un tema terminado y espero que se comprenda que estamos pasando unas horas que no son las que deseamos. Lastimosamente nos tenemos que quedar en Montevideo. ¿Ya qué puedo hacer?

-¿Hubo comunicación abierta con la nueva administración?

En las últimas semanas sí, pero específicamente por mi caso y el del profesor Curbelo. Sí pude conversar con Carlos Moreno y con el señor Gonzales.

-¿Cómo analiza la situación de la U en medio de tantos recambios dirigenciales?

Lo que deseo es que a la U le vaya bien, que se encamine, que los futbolistas encuentren respaldo. Todos son buenos futbolistas y profesionales. Solo tenemos palabras de agradecimiento. Hay gente muy buena que trabaja en el club, que están dándole soporte a la U, hay muchos auxiliares que laboran de la mejor manera. Espero que la U encuentre tranquilidad, que cuando se pueda los hinchas puedan seguir acompañando al equipo como siempre lo han hecho. Quisiera que el futuro sea de bienestar y alegría.

-¿Le interesaría volver al fútbol peruano cuando esta situación sanitaria mejore?

Yo tengo la llama prendida para seguir dirigiendo y no puedo decir que de esta agua no voy a beber. Me encuentro muy bien de salud, no sé qué vendrá para mí en el corto plazo. Del Perú me estoy llevando el mejor de los recuerdos.

Pérez dirigió trece partidos en Universitario, tres de ellos amistosos. (Foto: GEC)

-¿Regresaría a Universitario?

Siempre me ha tocado repetir en equipos grandes, en oportunidades distintas y países distintos. En Olimpia de Paraguay pude estar dos veces, me ha tocado repetir varias veces en mi carrera. Vamos a ver cómo ocurre todo en los próximos tiempos.

-¿Cuál sería su balance final de lo que encontró en el fútbol peruano?

Tuve un tiempo muy corto, pero me dejó una sensación todo. Sobre todo los futbolistas que me tocó dirigir, muy profesionales y muy buenas personas. Veo muchos futbolistas peruanos con futuro, hay que ayudar mucho en ese rubro. Los clubes tienen que entender que deben invertir en las divisiones juveniles. En todo el país hay mucho material humano, hay que apuntar en un proyecto en menores pero que sea a nivel país.

-¿Los jugadores uruguayos que llegaron a la U este año se han comunicado con usted?

Sí, todos quieren volver y van a volver a Universitario.

