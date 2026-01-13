El jugador peruano Jesús Pretell ya se encuentra rumbo a Quito (Ecuador) para incorporarse a los trabajos de su nuevo club la Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU).

Pretell reveló que tiene mucha convicción de que las cosas le van a ir bien en Ecuador pero para ello debe demostrar sus cualidades dentro del campo.

“Yo me sumo al reto de estar en un equipo tan grande como Liga, ahora tengo mucha convicción de que las cosas se me van a dar bien”, dijo.

“Cuando estas dentro del campo tienes que ganarte el puesto. Sé que el profe Tiago (Nunes) me conoce y tengo que demostrarlo”, agregó.

“Solo tengo palabras de gratitud hacia el club -Sporting Cristal-. Yotún ha sido muy importante a lo largo de mi carrera”



Jesus Pretell, nuevo jugador de LDU de Quito.



🎥 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/5rI9oeF8Co — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 13, 2026

Asimismo, mostro su gratitud al club que lo formó (Sporting Cristal) y aunque le duele dejar el equipo, siente que tiene que dar ese paso importante en su carrera con el objetivo de luego poder estar en la Selección Peruana.

“Solo tengo palabras de gratitud hacia el club, a los hinchas porque he sentido su cariño, ha sido muy importante en mi carrera en Cristal. Ellos (Cristal) prácticamente me criaron desde que era pequeño”, señaló.

“Siempre es un plus (jugar en el exterior), siempre es algo importante para el jugador ya que lo acerca más a la selección”.

Sobre los referentes que ya jugaron en Ecuador, sostuvo que pudo conversar con Irven Ávila y con Yotún a quien le tiene un especial cariño desde que lo conoció en la selección en el 2019: “Él ha sido muy importante para mi carrera porque es un jugador que siempre ha hablado mucho con nosotros”.

Con Paolo Guerrero no tuvo la oportunidad de conversar, pero ahora le toca él experimentar en carne propia lo que es estar en un club grande como Liga.