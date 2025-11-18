Los Juegos Bolivarianos Lima Ayacucho 2025 están a punto de comenzar. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en el Estadio Las Américas de Ayacucho, dando inicio a 16 días de competencia ininterrumpida.

El certamen deportivo se desarrollará desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre y congregará a más de 4,000 atletas provenientes de 17 países del continente.

En total, serán 16 días de competencia en esta gran fiesta deportiva bolivariana, donde se verán acción a representantes internacionales de 45 deportes y 70 disciplinas.

Además de las seis naciones Bolivarianas originales (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela), el evento contará con la participación de 11 países invitados, totalizando 17 naciones. Estos son: Chile, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.