¿A qué hora juega América vs. Chivas Guadalajara HOY? Después de su criticado fracaso en la Leagues Cup, en el torneo local el América de Jardine ha recuperado solidez defensiva y capacidad de definición. Las Águilas, invictas en el certamen doméstico, han logrado cuatro victorias al hilo y ocupan el segundo lugar con 17 puntos, uno menos que el líder Monterrey.

Por su lado, con el DT argentino Gabriel Milito, las Chivas están sumidas en la zona baja de la clasificación con cuatro puntos, empatadas con los modestos Querétaro y Puebla.

“El fútbol te pone pruebas todo el tiempo, y tengo claro que las crisis se superan. Confío ciegamente en este equipo y en su fortaleza para cambiar esta dinámica”, expresó Milito.

Las ‘Águilas’ llegan con una gran ventaja a este nuevo Clásico Nacional, ya que, en los 10 últimos clásicos contra Chivas -en liga local y Concacaf-, Jardine tiene cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

Mira a qué hora juega América vs. Chivas Guadalajara desde el Estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 13 de septiembre.

El partido entre América vs. Chivas Guadalajara por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX está programado para las 10:15 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 9:15 p.m.

Ecuador: 10:15 p.m.

Perú: 10:15 p.m.

Colombia: 10:15 p.m.

Bolivia: 11:15 p.m.

Venezuela: 11:15 p.m.

Chile: 12:15 a.m. (domingo 14 de septiembre)

Estados Unidos (New York): 11:15 p.m.

Argentina: 12:15 a.m. (domingo 14 de septiembre)

Paraguay: 12:15 a.m. (domingo 14 de septiembre)

Uruguay: 12:15 a.m. (domingo 14 de septiembre)

Brasil: 12:15 a.m. (domingo 14 de septiembre)

España: 5:15 a.m. (domingo 14 de septiembre)

El partido entre América vs. Chivas Guadalajara por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX se jugará este sábado 13 de septiembre del 2025 en el estadio Ciudad de los Deportes.