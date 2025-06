Con gran expectativa, este jueves 19 de junio se dio a conocer el kit oficial y la medalla de la carrera New Balance Lima 15K Powered by El Comercio, a disputarse el próximo 6 de julio en la calles de nuestra capital. La ceremonia de presentación se realizó en el Hotel Meliá, lugar al que acudieron distintas autoridades encargadas de realizar esta carrera.

“Hoy vamos a presentar, por primera vez, el t-shirt con el que miles de corredores saldrán a conquistar las calles de Lima, y también esa medalla que, al cruzar la meta, representará todo el esfuerzo, la pasión y la entrega de quienes se atrevieron a correr la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio”, sostiene Milagros Vásquez, moderadora del evento.

La revelación del polo tiene un color vino, agradable a simple vista y que resalta en la parte delantera la firma de la carrera. En la parte posterior, se puede apreciar la frase “Run your way”, como una forma de invitar al público en general a animarse a correr por cualquier motivación. Además, tiene las marcas de los principales auspiciadores.

“Este t-shirt no solo es parte del uniforme de carrera. Es un símbolo de identidad. Su color ha sido cuidadosamente elegido como un homenaje a New Balance, un tono que forma parte esencial del ADN de la marca y que hoy lleva con orgullo el espíritu de unidad y constancia que representa esta carrera”, agrega Isabella Porcile, coordinadora de marketing de New Balance Perú.

Después de ello, se procedió a la revelación de la medalla que coronará al ganador de la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio. El diseño contiene la esencia de un corredor que busca su superación personal y el reto constante con los logros que va sumando en lo deportivo y personal.

“Esta medalla será el símbolo de logro personal, de constancia, y del espíritu deportivo que tanto celebramos”, dice Porcile, quien también destacó los buenos comentarios que han recibido la medalla oficial de la competencia.

Entregas de kit del evento

Como se sabe, la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio se llevará a cabo este domingo 6 de julio en las callas de Lima y contará con la participación de más de tres mil corredores, quienes competirán por superarse a sí mismos y llegar a la meta.

Los que están registrados podrán recoger sus kits los días viernes 4 y sábado 5 de julio, en lugar todavía por confirmar. De igual manera, se recomienda seguir las redes sociales del evento o la web del Diario El Comercio para mayor información.

