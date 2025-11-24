Nicolás Pacheco se alzó con una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, reafirmando su posición como uno de los máximos exponentes del tiro deportivo a nivel regional.

En una reñida definición, nuestro representante sumó 54 puntos en la modalidad de escopeta – skeet, superando por dos unidades el guatemalteco Diego Bermúdez, mientras que el chileno Héctor Flores completó el podio con 43 puntos.

Flavio Artoni y Marco Matellini, también peruanos, se quedaron con el cuarto y sexto lugar de la competencia.

La medalla de oro de Pacheco es un aliciente para el resto de la delegación que continúa compitiendo en diversas disciplinas hasta el 7 de diciembre.