André Carrillo regresó a las canchas después de un prolongado periodo de recuperación. El volante sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, un problema que requirió una intervención quirúrgica y lo mantuvo alejado de la actividad deportiva desde hace más de dos meses.
Su vuelta se concretó este sábado, cuando fue alineado como titular por Corinthians para el encuentro contra Vitória por la fecha 30 del Brasileirao. El equipo paulista logró una ajustada victoria de 1-0, sumando tres puntos importantes en el campeonato brasileño.
Carrillo se mantuvo en el campo de juego hasta el minuto 62, momento en el que fue sustituido. Su participación durante más de una hora de partido es una señal positiva, ya que confirma que el proceso de rehabilitación fue exitoso y que el jugador está recuperando progresivamente su ritmo competitivo.
El regreso de la ‘Culebra’ es una buena noticia tanto para Corinthians, que recupera a una pieza importante de su mediocampo, como para la selección peruana, que podrá contar con Carrillo para sus próximos amistosos.
