El delantero del América de Cali será sometido a estudios médicos en las próximas horas.
Redacción EC

El delantero peruano del América de Cali, , sufrió una lesión muscular durante el partido ante Atlético Nacional por la Copa Colombia y es duda para el inicio del cuadrangular de la fase final del campeonato de ese país.

Según informó el Departamento Médico de su club, será sometido a una serie de exámenes en las próximas horas para determinar la gravedad de su dolencia.

Ramos se ha consolidado como titular y es pieza clave para tentar el título colombiano, por lo que la noticia ha generado preocupación en ‘Los Diablos Rojos’.

El ex Cusco FC y seleccionado nacional es el referente en el ataque del equipo que dirige David González.

Cabe mencionar que, pese a estar en buenas condiciones físicas a inicio de mes, no fue considerado por Manuel Barreto para los amistosos de fecha FIFA de la selección peruana.

