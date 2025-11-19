El delantero peruano del América de Cali, Luis Ramos, sufrió una lesión muscular durante el partido ante Atlético Nacional por la Copa Colombia y es duda para el inicio del cuadrangular de la fase final del campeonato de ese país.
Según informó el Departamento Médico de su club, será sometido a una serie de exámenes en las próximas horas para determinar la gravedad de su dolencia.
Ramos se ha consolidado como titular y es pieza clave para tentar el título colombiano, por lo que la noticia ha generado preocupación en ‘Los Diablos Rojos’.
El ex Cusco FC y seleccionado nacional es el referente en el ataque del equipo que dirige David González.
Cabe mencionar que, pese a estar en buenas condiciones físicas a inicio de mes, no fue considerado por Manuel Barreto para los amistosos de fecha FIFA de la selección peruana.
