La selección peruana no encuentra el rumbo y eso se ve reflejado en la carencia de victorias, con una pésima racha de ocho partidos sin ganar.
Bajo el interinato de Manuel Barreto, tras el fracaso en Eliminatorias, la blanquirroja, en los últimos dos meses, empató ante Rusia y cayó en dos oportunidades ante Chile, siendo la última de estas el pasado martes.
Esto se verá reflejado en el próximo ranking FIFA de selecciones, pues Perú dejará la casilla 49 para ubicarse ahora en la 51.
El retroceso es evidente y ante la expectativa del anuncio oficial desde Videna del próximo seleccionador, parece un combinado nacional sin brújula.
