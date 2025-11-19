Tras empatar ante Rusia y caer nuevamente ante Chile, la blanquirroja tendrá una nueva ubicación en la lista.
Tras empatar ante Rusia y caer nuevamente ante Chile, la blanquirroja tendrá una nueva ubicación en la lista.
Redacción EC
Redacción EC

La selección peruana no encuentra el rumbo y eso se ve reflejado en la carencia de victorias, con una pésima racha de ocho partidos sin ganar.

LEE TAMBIÉN: El buen debut de Fabio Gruber, el símbolo de recambio que se aprendió el Himno en días y cuál es el plan con él

Bajo el interinato de Manuel Barreto, tras el fracaso en Eliminatorias, la blanquirroja, en los últimos dos meses, empató ante Rusia y cayó en dos oportunidades ante Chile, siendo la última de estas el pasado martes.

Esto se verá reflejado en el próximo ranking FIFA de selecciones, pues Perú dejará la casilla 49 para ubicarse ahora en la 51.

MIRA: El liderazgo de Garcés con Gruber y la solidaridad del capitán López: lo que no se vio de la derrota de Perú ante Chile

El retroceso es evidente y ante la expectativa del anuncio oficial desde Videna del próximo seleccionador, parece un combinado nacional sin brújula.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC