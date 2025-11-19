Con cinco goles en 1028 minutos disputados con la blanquirroja, supera el registro de históricos delanteros nacionales.
Con cinco goles en 1028 minutos disputados con la blanquirroja, supera el registro de históricos delanteros nacionales.
Redacción EC
Redacción EC

La atraviesa un proceso de transición, tras el fracaso en la última Eliminatorias al Mundial 2026, y requiere con urgencia nuevos elementos para afrontar el futuro cercano.

LEE TAMBIÉN: ¡Peor que nunca! La selección peruana sigue descendiendo en el ranking FIFA

Tras el paso al costado del goleador histórico de la blanquirroja, Paolo Guerrero, la responsabilidad recae en el delantero de Universitario y tricampeón nacional, Álex Valera.

Este último ha respondido con gol en cada partido de los últimos dos encuentros amistosos internacionales de Perú ante Rusia y Chile.

MIRA: Alex Valera, el delantero peruano que vale 1 millón de euros y por qué “aún no” iría a Rusia

La web ‘Son Datos No Opiniones’ compartió el registro del atacante de 29 años, quien lleva cinco goles con la blanquirroja en 1028 minutos, lo que arroja un gol cada 206.

Si bien sus últimos tantos fueron en amistosos, supera la marca de históricos como Jefferson Farfán (267′) y Paolo Guerrero (238′).

Cabe mencionar que, durante el último proceso clasificatorio al Mundial 2026, Perú tuvo hasta tres entrenadores: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC