La selección peruana atraviesa un proceso de transición, tras el fracaso en la última Eliminatorias al Mundial 2026, y requiere con urgencia nuevos elementos para afrontar el futuro cercano.

Tras el paso al costado del goleador histórico de la blanquirroja, Paolo Guerrero, la responsabilidad recae en el delantero de Universitario y tricampeón nacional, Álex Valera.

Este último ha respondido con gol en cada partido de los últimos dos encuentros amistosos internacionales de Perú ante Rusia y Chile.

La web ‘Son Datos No Opiniones’ compartió el registro del atacante de 29 años, quien lleva cinco goles con la blanquirroja en 1028 minutos, lo que arroja un gol cada 206.

ALEX VALERA registra 5 goles en 1,028 minutos con PERÚ. Es decir, anota cada 206'. Supera a Jefferson Farfán (267') y Paolo Guerrero (238').



Entérate de los más influyentes en los últimos 35 años. No solo en amistosos, sino en competiciones oficiales.



November 19, 2025

Si bien sus últimos tantos fueron en amistosos, supera la marca de históricos como Jefferson Farfán (267′) y Paolo Guerrero (238′).

Cabe mencionar que, durante el último proceso clasificatorio al Mundial 2026, Perú tuvo hasta tres entrenadores: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

