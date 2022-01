Conforme a los criterios de Saber más

Austin Rivers fue el mejor jugador de Denver Nuggets en la victoria frente a OKC la noche del domingo 09 de enero. El alero anotó 22 puntos, con un 6-9 en tiros de tres puntos y cinco unidades consecutivas sobre los últimos dos minutos de juego que sentenciaron el marcador en el Paycom Center, en Oklahoma. Tras ello, El Comercio conversó con Rivers sobre su confianza y la importancia del trabajo en equipo en el conjunto dirigido técnicamente por el coach Michael Malone .

Nikola Jokic contribuyó con 22 puntos y 16 rebotes para ayudar a los Nuggets a derrotar por 99-95 al Thunder. Asimismo, Austin Rivers aportó 22 unidades, su mejor registro de la temporada, y Jeff Green 16. El equipo de Michael Malone cobró venganza de la derrota 108-94 del 22 de diciembre en Oklahoma City.

Por su parte, Lu Dort encestó 14 puntos para el Thunder, que han perdido cuatro partidos consecutivos.

Denver escapó con un arranque de 22-4 en los primeros seis minutos. Los Nuggets tuvieron efectividad del 52% en la primera mitad para tomar la delantera 61-49 al descanso. Rivers aportó 14 puntos en los primeros dos cuartos.

Sin embargo, OKC pasó gran parte del tercer periodo recortando el déficit y finalmente tomó la ventaja 75-74 con un triple de Josh Giddey con casi dos minutos por jugar en el periodo. Denver llegó con ventaja 80-78 al cuarto periodo.

El novato de Oklahoma City Tre Mann robó un balón a Jokic , que llevó a la canasta contraria y asistió a Aaron Wiggins, que con una clavada a una mano puso al frente al Thunder 93-88 con 4:26 por jugar.

Rivers consiguió un triple y una acrobática bandeja en posesiones seguidas para darle la ventaja a Denver 95-93. Con Oklahoma City abajo 97-95 y con la posibilidad de dar la voltereta en el último minuto, Jeremiah Robinson-Earl falló un triple con 32 segundos en el reloj. Will Barton, de los Nuggets, encestó dos tiros libres con 12,6 segundos para sellar el partido.

En la conferencia post-partido, conversé con Austin Rivers. Le consulté lo siguiente: “Te vemos con mucha confianza, ¿qué sucedió para que juegues a un gran nivel, sobretodo en la línea de los tres puntos?”

El alero respondió lo siguiente: “Estuve lanzando mucho mejor en el pasado, salvo los últimos partidos que tuve mucho dolor en las manos. Antes de ello, estuve jugando bien. Luego de un inicio de temporada muy lento, para mí, se trata de mantenerme sano. Por primera vez en la temporada me siento totalmente bien y eso me ha llevado a estar más tiempo en el gimnasio, en la cancha, en los entrenamientos, he trabajado mucho en mi juego”.

Luego acotó: “En este equipo tienes que estar preparado, sobretodo cuando tus dos mejores jugadores crean espacios. Muchas veces ves a Barton o a quien sea fallar dos o tres tiros y luego vuelven y anotan los siguientes tres o cuatro. Monte Morris, Facundo Campazzo, Aaron Gordon o quien sea, todos tenemos que estar listos para lanzar triples y convertirlos. Todos debemos mantener la confianza en el equipo y en lo que cada uno puede aportar”.

Denver Nuggets enfrentará a Los Angeles Clippers el 11 de diciembre, mientras que Oklahoma City Thunder hará lo propio frente a Washington Wizards el mismo día.