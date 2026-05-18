Resumen

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Conor McGregor volverá a pelear en UFC tras cinco años: enfrentará a Max Holloway el 11 de julio. (Foto: Getty Images)
Conor McGregor volverá a pelear en UFC tras cinco años: enfrentará a Max Holloway el 11 de julio. (Foto: Getty Images)
/ STEVE MARCUS
Por Redacción EC

Conor McGregor está de regreso. El excampeón de UFC volverá al octágono el próximo 11 de julio para enfrentar a Max Holloway en el evento principal del UFC 329, que se realizará en Las Vegas. La noticia fue confirmada por el presidente de la empresa, Dana White.

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