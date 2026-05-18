Conor McGregor está de regreso. El excampeón de UFC volverá al octágono el próximo 11 de julio para enfrentar a Max Holloway en el evento principal del UFC 329, que se realizará en Las Vegas. La noticia fue confirmada por el presidente de la empresa, Dana White.

El anuncio se realizó a través de una transmisión en vivo en Instagram y rápidamente revolucionó el mundo de las artes marciales mixtas. Será el esperado retorno de McGregor luego de cinco años sin actividad oficial dentro del octágono más famoso del planeta.

La última pelea del irlandés fue el 10 de julio de 2021, cuando perdió frente a Dustin Poirier tras sufrir una grave lesión en la pierna. Ese mismo año también había caído ante el mismo rival por nocaut, en lo que terminó siendo uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva.

Desde entonces, McGregor se mantuvo alejado de la competencia y enfocado en distintos negocios personales, aunque en redes sociales siempre compartió imágenes de sus entrenamientos. Ahora, el gran interrogante pasa por saber en qué nivel regresará el excampeón después de tanto tiempo fuera de actividad.

El combate ante Holloway también tendrá un ingrediente especial porque ambos ya se enfrentaron en 2013, cuando McGregor ganó por decisión unánime en peso pluma. Esta vez, el duelo será en la categoría welter y marcará uno de los regresos más esperados en la historia reciente de UFC.

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