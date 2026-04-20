“Guía para ser un maestro de ajedrez”: conoce todos los detalles del primer libro de Julio Granda.

Este viernes 24 de abril, en la librería Book Vivat, Ediciones Pichoncito presenta el primer libro del destacado ajedrecista peruano Julio Granda, dirigido a niños y a lectores de todas las edades aficionados a este deporte que quieren saber más sobre él.
Este viernes 24 de abril, en la librería Book Vivat, Ediciones Pichoncito presenta el primer libro del destacado ajedrecista peruano Julio Granda, dirigido a niños y a lectores de todas las edades aficionados a este deporte que quieren saber más sobre él.
Este nuevo título ofrece un breve recorrido ilustrado por la vida de Julio Granda: cuenta cómo llegó a convertirse en gran maestro internacional, recuerda las reglas básicas del ajedrez y el movimiento de las piezas, y explica las técnicas y tácticas clave para dominar el tablero.
A lo largo de sus páginas, “Guía para ser un maestro de ajedrez” invita a los lectores a descubrir los secretos de este deporte mental: cómo leer ajedrez, hacer anotaciones, explorar estrategias básicas, intermedias y avanzadas, y aprender a aplicarlas en distintas situaciones de juego.
El libro incluye el análisis de aperturas, medio juego y finales, así como partidas históricas y encuentros disputados por el propio Granda. Además, propone ejercicios prácticos basados en sus partidas, diseñados para fortalecer la concentración, la visión táctica y la toma de decisiones.
Julio Granda es el máximo referente del ajedrez en el Perú y un nombre indiscutible entre los cinco mejores ajedrecistas latinoamericanos de todos los tiempos. Gran maestro internacional, campeón mundial infantil y senior, es reconocido por su estilo creativo y su profunda comprensión del juego.
Durante la presentación del libro, Julio contará pasajes de su vida, brindará consejos a los asistentes e intercambiará jugadas con ellos. Lo acompañará Felipe Ortiz de Zevallos, fundador del Grupo Apoyo, gran amigo de Julio y asesor en esta publicación.
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