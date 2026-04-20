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“Guía para ser un maestro de ajedrez”: conoce todos los detalles del primer libro de Julio Granda.
“Guía para ser un maestro de ajedrez”: conoce todos los detalles del primer libro de Julio Granda.
Por Redacción EC

Este viernes 24 de abril, en la librería Book Vivat, Ediciones Pichoncito presenta el primer libro del destacado ajedrecista peruano Julio Granda, dirigido a niños y a lectores de todas las edades aficionados a este deporte que quieren saber más sobre él.

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