Por Redacción EC

La derrota de Los Angeles Lakers dejó mucho más que un resultado negativo, ya que el equipo terminó visiblemente molesto con el arbitraje recibido. Al finalizar el encuentro, varios jugadores se acercaron al equipo arbitral para reclamar por decisiones que consideraron determinantes en el desarrollo del partido.

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