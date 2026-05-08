La derrota de Los Angeles Lakers dejó mucho más que un resultado negativo, ya que el equipo terminó visiblemente molesto con el arbitraje recibido. Al finalizar el encuentro, varios jugadores se acercaron al equipo arbitral para reclamar por decisiones que consideraron determinantes en el desarrollo del partido.

Uno de los momentos más polémicos fue una acción entre Shai Gilgeous-Alexander y Austin Reaves, donde los Lakers solicitaron una falta flagrante. Aunque los árbitros sancionaron la infracción, la jugada no fue validada como canasta, lo que incrementó la frustración del equipo. También generó debate una falta de Deandre Ayton sobre Chet Holmgren, en la que consideraron que hubo exageración del contacto.

Las protestas no quedaron ahí. Los jugadores angelinos señalaron otras acciones en las que, según su percepción, hubo simulaciones de contacto por parte de Gilgeous-Alexander. Además, LeBron James reclamó un posible “2+1” que no fue concedido, así como una canasta anulada por interferencia, decisiones que encendieron aún más los ánimos dentro del equipo.

El ambiente terminó completamente caldeado, con un Austin Reaves fuera de sí siendo contenido incluso por Luka Doncic. Por su parte, LeBron James no ocultó su incredulidad tras el encuentro y dejó una frase contundente: “Jamás me habían tratado así”, reflejando el malestar generalizado en los Lakers por lo ocurrido.