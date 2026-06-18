El judoca peruano Yesús Perea aseguró su presencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 30 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. El deportista nacional competirá en la categoría de 66 kilogramos, consolidando así una destacada trayectoria en el circuito internacional juvenil.

La clasificación de Perea es el resultado de un proceso marcado por la constancia, disciplina y buenos resultados en competencias de alto nivel. Uno de sus logros más recientes fue la medalla de plata obtenida en la Copa Panamericana Cadete, certamen en el que volvió a demostrar su potencial frente a los mejores exponentes del continente.

Además, el joven judoca ocupa actualmente la séptima posición del ranking mundial de su categoría, ubicación que refleja su crecimiento deportivo y lo perfila como una de las principales promesas del judo peruano.

Con la mira puesta en Dakar 2026, Perea ya inició su etapa de preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita olímpica juvenil y luchar por un lugar en el podio para dejar en alto el nombre del Perú.

“Conseguí la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que fue también un reto muy grande y la verdad que me sentí también muy contento. Ahora estoy en el puesto 7 a donde he llegado con mucho esfuerzo y el trabajo de la Federación de Judo y ahora quiero llegar al primer puesto del ranking mundial y para eso estamos trabajando”, señaló.

Con la mira puesta en Dakar 2026, Perea ya inició su etapa de preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita olímpica juvenil.

Clasificado para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, Yesús Perea intensificó su preparación con una exigente rutina de entrenamientos. El judoca peruano trabaja actualmente en doble turno, cinco días a la semana, en las instalaciones del albergue del Instituto Peruano del Deporte (IPD), como parte de su camino hacia la máxima cita juvenil del deporte mundial.

Clasificado para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, Yesús Perea ahora entrena dos veces al día, cinco veces a la semana en el albergue del IPD

Este proceso es posible gracias al respaldo de la Federación Deportiva Peruana de Judo, que viene acompañando el desarrollo del atleta en su etapa de alto rendimiento. Con la mirada puesta en Senegal, Perea busca llegar en las mejores condiciones para competir ante los principales exponentes de su categoría y pelear por una medalla para el Perú.

“Ahora pronto viene el Mundial, el Mundial Cadetes en Ecuador, en Guayaquil y yo espero poder representar al Perú. Representar al país es algo muy gratificante, algo que en verdad me gusta mucho, me gusta muchísimo poder tener en el corazón y en la espalda el Perú, El Judo significa todo para mí, significa esfuerzo, disciplina, me ha hecho, el Judo me ha cambiado como persona, es todo en mi vida”, enfatizó.

El Team Perú estará presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una delegación aproximada entre 15 a 20 deportistas quienes competirán en diferentes disciplinas deportivas.

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