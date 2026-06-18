Por Redacción EC

El judoca peruano Yesús Perea aseguró su presencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 30 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. El deportista nacional competirá en la categoría de 66 kilogramos, consolidando así una destacada trayectoria en el circuito internacional juvenil.