¿Por qué Ricardo Gareca puede ser elegido como el mejor entrenador del mundo?

Ricardo Gareca nos ha demostrado que, con trabajo y consecuencia, siempre es posible dar un paso adelante. El 'Tigre' ya no solo es el entrenador que nos clasificó al Mundial de Rusia 2018, sino también el que nos llevó al segundo lugar de Sudamérica y que intentará en el corto plazo sostener todos los avances para competir a nivel internacional. Por todo esto, el 23 de septiembre podría coronarse como el mejor entrenador del mundo en los Premios The Best de la FIFA.



Hoy se confirmó que Gareca es uno de los diez nominados al premio anual organizado por el máximo organismo del fútbol internacional. El periodo de selección fue entre el 16 de julio del 2018 al 19 de julio del 2019. Es decir, el reconocimiento a Gareca tiene como argumento principal el subcampeonato en la Copa América. El Mundial solo ha sido un valor agregado como antecedente, pero no decisivo.



🏆 #TheBest Men’s Coach Candidate

🇦🇷 Ricardo Gareca@SeleccionPeru



🔘 Guided Peru to @CopaAmerica final

🔘 Best continental performance since 1975

🔘 Masterminded impressive wins v Bolivia & Chilehttps://t.co/tJx1HXnBBq — FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019

Ante la ausencia de la Copa del Mundo en estos últimos doce meses, lo que más ha pesado en la decisión de comité de expertos FIFA (ex jugadores multipremiados y técnicos) han sido la Champions League, la Copa Libertadores y los torneos continentales.

Por eso aparecen en la lista el campeón africano de naciones (Djamel Belmadi-Argelia), el campeón de la Liga de Naciones de Europa (Fernando Santos-Portugal), el campeón de la Champions (Jurgen Klopp-Liverpool), el subcampeón de la Champions (Mauricio Pochettino-Tottenham), el campeón de la Libertadores (Marcelo Gallardo-Tottenham) y los campeones y subcampeones de la Copa América (Tité y Gareca).

Ricardo Gareca, director técnico de nuestra @SeleccionPeru, se encuentra nominado al premio The Best de @FIFAcom como mejor entrenador. 🇵🇪👏 https://t.co/jnsFA0unIh — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 31, 2019

-Sostener lo logrado-

Gareca ha predicado su deseo de sostener lo avanzado en resultados deportivos. Y su mérito es grande después de confirmar el bajo nivel del fútbol peruano en clubes. Ya no existen equipos nacionales en torneos continentales. El último fue Sporting Cristal que fue eliminado en octavos de final de la Sudamericana ante Zulia.



La selección nacional de mayores lleva casi dos años entre los mejores 25 equipos del mundo. Esa marca registrada no tiene antecedentes y ahora ha sido reconocida por la FIFA. Pase lo que pase en la votación, el 'Tigre' es un top ten del mundo.



Ricardo Gareca celebra la clasificación mundialista en el camerino del Estadio Nacional. (Foto: FPF).

"Perú está en condiciones de no retroceder", nos dijo Gareca hace menos de un mes, en la última entrevista concedida a este diario. Esa consigna ganadora es lo que hoy lo coloca en un sitio de privilegio codeándose con Pep Guardiola y Jurgen Klopp.



Las votaciones para tener a los tres finalistas será el próximo 19 de agosto. Si seguimos la línea de las últimas ediciones, será sencillo concluir que el gran favorito de los técnicos para llevarse el premio The Best 2019 es Klopp. ¿Gareca tiene opción de podio? El voto del público, que es el 25% del promedio total, será decisivo. Una manera de agradecerle será entrar a la web de la FIFA, buscar la página del premio The Best y regalarle un voto. Gareca ha provocado más de treinta millones de alegrías en el Perú. Ahora toca hacerlo reír a él.