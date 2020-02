Ricardo Gareca entregará la próxima semana su lista de posibles convocados para la primera fecha de Eliminatorias en marzo. Hay que tramitar permisos, sobre todo, para los futbolistas que están en el extranjero. En medio de esa cuenta regresiva, el ‘Tigre’ nos abrió las puertas de su oficina en Videna para confirmar lo evidente. No habrá sorpresas en el llamado, serán los mismos de los últimos meses. ¿Christian Cueva? Su presencia está casi asegurada y Gareca, aquí, lo explica con detalle.

-¿Qué diferencia este inicio de Eliminatorias al de hace cuatro años?

Tengo el mismo entusiasmo y expectativa. Siento mayor responsabilidad. Por supuesto, que pensando en positivo y muy deseoso de llevar a cabo todo lo que hemos preparado. La meta de esta selección es volver a estar en un Mundial. Es la gran ambición de la selección y estamos tratando de ajustar todo lo último.

-¿La continuidad en selecciones como Perú, Uruguay y Brasil es una ventaja? ¿O esto no garantiza nada?

Creo en eso, soy un convencido de que cuando uno conozca más a sus jugadores, cuando más conozcas el ambiente y el lugar, y lo sabes aprovechar, es algo bueno. No puedo verlo como algo negativo, si uno puede consolidar una idea futbolística y una exigencia, siempre suma, no resta.

-¿Cómo analiza que ahora hay más futbolistas en su base de convocables con continuidad?

Siempre puede surgir algún muchacho que no tenga la continuidad y en la selección ha sido tenido en cuenta. Y no solo eso, sino que venían a la selección y eran determinantes en el rendimiento de la selección. Puede suceder algún acontecimiento de ese tipo, hay muchos casos con continuidad. Eso es bárbaro para todos nosotros.

-En esa pequeña lista de jugadores sin continuidad que pueden estar en la selección. ¿Podemos incluir a Christian Cueva que recién ha destrabado su habilitación con la FIFA?

Sí, está Cueva, está Zambrano, varios muchachos que por ahí no han tenido continuidad, pero tienen grandes chances de poder ser convocados. Muchas veces no se tiene continuidad en el equipo por diferentes razones, pero la preparación física es la ideal. Lamentablemente, no tenemos injerencia en las decisiones de los directores técnicos de los clubes. Nunca nos atreveríamos a insinuar nada. A veces los futbolistas no tienen continuidad por el simple gusto de un técnico. En nuestro juicio lo que más destaca es el rendimiento con la selección, pero eso lo acompañamos con cómo se preparan en sus clubes.

-¿Entonces el respaldo a Cueva se mantiene firme?

Lo que pasa es que a veces todo se puntualiza en el tema de Christian Cueva. Pero la selección ha dado muestras de respaldo no solo a Christian. También se ha respaldado a Tapia, a Trauco. Se puntualiza todo en Cueva, por las cosas que han sucedido entorno a él. La selección ha respaldado a otros jugadores que no han tenido continuidad con sus clubes. También ha pasado con Carrillo, por ejemplo. Se han perdido de vista los antecedentes, y se sigue puntualizando todo en Cueva. Respaldamos a jugadores que han rendido bien en la selección. El escenario ideal ¿cuál es? El escenario ideal es lo que todos pensamos: que los jugadores tengan continuidad, que estén sanos, que rindan en sus clubes. Eso lo queremos todos. Pero muchas veces ese escenario no se da. ¿Qué debemos pensar nosotros? En si hay rendimiento, o no, con la selección.

-¿Y cómo encontró a Christian en su reciente visita a México?

Muy bien, lo encontré contento, muy enfocado en su preparación. Le hablamos de la importancia de su preparación en su club, en la selección. Ese fue el mensaje que le transmitimos, que una mala preparación afecta a la selección. Lo queremos mentalizado en todo lo que tiene que jugar la selección este año. La predisposición que notamos fue muy buena.

Ricardo Gareca y Néstor Bonillo, Director Técnico y Preparador Físico de la @SeleccionPeru 🇵🇪, se reunieron con los jugadores Yoshimar Yotún y Christian Cueva en Ciudad de México. #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/dG4Gm0v8IU — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 23, 2020

-¿La visita a Alejandro Duarte nos puede dejar la lectura que lo tendremos como tercer arquero en su convocatoria?

Él ya fue convocado antes a la selección y tenemos un buen recuerdo de él. Todo jugador que ha sido convocado, no deja de pertenecer a la selección, sea llamado o no. Salvo que se retire del fútbol o, por un tema personal, decida no estar, siempre estará en consideración y en nuestra órbita. Duarte está siendo observado y pudimos compartir con él un desayuno, de saber cómo está él, conocer sus ganas de volver a la selección. Lo notamos muy decidido en querer participar por la selección. Eso sí, no le puedo asegurar que será convocado, pero tiene grandes perspectivas.

-¿Ricardo Gareca ya tiene a los 23 convocados para el arranque de las Eliminatorias en mente?

En un alto porcentaje sí, pero siempre queda un porcentaje para abrirle la puerta a algún muchacho no solo del fútbol local, sino también internacional.

-Entonces queda claro que será una convocatoria con poco margen para los sorpresas...

Sí, no creo que haya un amplio margen de sorpresas. Pero siempre puede pasar algo que ustedes no esperan, si es que vimos algo de un jugador que nos guste de manera especial.

-¿Le preocupa que algunos futbolistas peruanos estén cayendo en casos de indisciplinas?

La selección siempre es noticia, han pasado algunos acontecimientos, pero eso no quiere decir que la selección está en problemas. Yo sé del gran compromiso que tienen los jugadores con la selección, espero que en su momento solo tengamos que hablar de fútbol. El tema de la disciplina lo hemos manejado siempre de una manera muy reservada, muy privada. No podemos impedir que hablen de nosotros, hay cosas que se escapan de nuestras manos. Lo importante es qué pensamos nosotros y qué manifestamos cuando estamos reunidos.

-¿Qué opina de esta frase de Pablo Bengoechea: los jugadores se sacan solos de un equipo?

Pablo tiene una experiencia muy importante, está a cargo de uno de los equipos más exigentes. Aparte de la sensatez, de lo medido que es Pablo en todas sus declaraciones, yo coincido muchas cosas. Uno no está predispuesto a sacar a alguien, sino que muchas veces el jugador, con sus decisiones y determinaciones, dejan un margen importante para que un entrenador, por ahí, mire hacia otro lado. No es que uno quiera sacar a un jugador. Muchas veces, por algún u otro motivo, no estamos enfocados en nuestras profesiones por problemas personales, por problemas diarios y nos desviamos un poco. Hay momentos que estamos mejor que otros y eso también le sucede al jugador de fútbol. A veces que pensemos en otro jugador, hace que el futbolista piense y reflexione, que se direccione un poco.

-¿Paolo Guerrero y Jefferson Farfán estarán en condiciones de terminar la Eliminatoria para Qatar?

Por cómo los conozco, creo que ambos son muy competitivos. Por ahora no creo que vayan a aflojar, ni le van a dar posibilidad a nadie si siguen preparándose así. Pero no puedo ir mucho más allá de lo que suceda este año. Este 2020 ambos van a estar en ritmo competitivo. No los veo aflojando o cediendo su lugar.

-¿Cree que va a demorar mucho el debut de Carlos Zambrano en Boca Juniors?

Zambrano tiene grandes posibilidades de jugar en cualquier momento. El hincha de Boca sabe que en su historia uno de sus mejores centrales fue Julio Meléndez. Eso es un argumento más que válido para querer verlo a Zambrano. El hincha de Boca lo quiere ver y Miguel Russo también. No va a pasar mucho tiempo para que Zambrano juegue en Boca.

-¿Que Cartagena haya debutado con Godoy Cruz le complica más la convocatoria?

Él es joven y ya estuvo en la selección. Le tocó debutar en un partido muy difícil y estuvo a la altura. Eso nos deja tranquilos.

-¿Veremos rotación de jugadores en la fecha doble de Eliminatorias?

No somos una selección con problemas físicos, salvo alguna lesión. Los jugadores peruanos se recuperan rápidamente. Igual hay que ver partido a partido y ver si ese escenario se puede dar. Estamos abiertos a todo, para sacar el mejor resultado posible. Queremos seguir creciendo.

-¿De la última selección Sub 23 es posible rescatar unos dos o tres jugadores para la selección de mayores?

Yo creo que más, con el tiempo serán más. Son muchachos muy aptos y que, en algunos casos, hay que esperar la evolución. Yo me consolidé en Primera División a los 23 años. Debuté a los 19 y hasta los 23 estuve dando vueltas y vueltas, hasta que pude estabilizarme. Los jóvenes muchas veces se despiertan de golpe y encuentran su lugar. Hay que esperar a esos muchachos.

Fernando Pacheco es uno de los jugadores de la Sub 23 que está siendo observado por Gareca. (Foto: Gaceta Deportiva).

-"Ping Pong" con preguntas de cierre-

-¿El mejor partido para Ricardo Gareca con la selección?

Con Uruguay en Lima, en las Eliminatorias para Rusia. Ganamos 2-1.

-¿Paolo Guerrero?

El capitán de la selección. Eso abarca mucho.

-¿La hinchada peruana?

Un sentimiento.

-¿Universitario de Deportes?

Tuve la oportunidad de dirigir a un grande.

-¿Christian Cueva?

Un talentoso.

-¿Barcelona o Real Madrid?

Soy más del Real Madrid, me inclino más al Real Madrid, pero estando Messi siento una simpatía particular por el Barcelona. Sentimientos encontrados.

-¿Messi o Maradona?

Jamás enfrentaría a dos de los jugadores que pertenecen a una lista de los cinco mejores de la historia mundial para mí.

-¿Ganar la Copa América 2020 o clasificar a Qatar 2022?

Clasificar a Qatar.

-¿Guardiola o Klopp?

Los dos han marcado un estilo. No tengo una preferencia en particular. Pero Guardiola marcó una escencia muy importante.

-¿Perú versus Dinamarca?

Una tristeza.

-¿Perú versus Nueva Zelanda en Lima?

Una alegría. Quizá la más grande. Teniendo en cuenta la envergadura, la hinchada, las décadas que tuvo Perú fuera, creo que fue la alegría más importante.

Ricardo Gareca presenció el partido de Pachuca, pero Cueva no jugó

