Con un enfoque en la innovación y el confort, la marca se destaca por ofrecer prendas fabricadas con materiales de última tecnología, que garantizan una mayor transpirabilidad, flexibilidad y resistencia. Desde pantalones deportivos, camisetas y chaquetas hasta zapatillas y accesorios especializados, cada producto está diseñado para maximizar el rendimiento y la comodidad de quienes lo usan.

La marca Peak es internacional y fundada en 1989. Al inició Peak participó con capital chino, norteamericano, canadiense e italiano. Tenía sus oficinas en Los Ángeles, Canadá y Milán, donde diseñaban la ropa. La fábrica masiva estaba en China. Ahí iniciaron con 7 fábricas de producción. Sin embargo, a lo largo de los años, Peak se ha expandido, pero su foco de atención ha sido la NBA y competir con las marcas conocidas como Adidas, Nike y Jordan. Según nos cuenta, Wilfredo Venegas Polo, Gerente Comercial de Peak, dicha marca china con participación americana es la primera en entrar en la NBA, como socios de los Houston Rockets.

“Llegó a expandirse con 12 jugadores de los diferentes equipos que usaban la marca sobre todo en zapatillas. De esos 12 jugadores varios han llegado a ser campeones mundiales como Tony Parker, Shane Battier, Andrew Wiggins y siempre tuvo un perfil entre costo y calidad. Ese ha sido el atractivo de la marca que llegó al Perú en el año 2014 y empezamos con una tienda en Jirón de la Unión y luego poco a poco nos expandimos en otras tiendas en Lima y Provincias. En el 2017 entramos al mercado online con Saga Fallabella y Ripley”, manifestó.

Peak, la tienda para fanáticos de la NBA

A diferencia de otras marcas también vinculadas al baloncesto, Peak no repite modelos de zapatillas. “Las colecciones que bota la marca son exclusivas y únicas. Solo salen edición limitada, la marca se renueva muy rápido y cambia de modelos de manera constante, con más tecnología y muchas mejoras. Tiene mucha ciencia lo que desarrolla la marca Peak”, agregó.

“No copia nada de sus competidores. Crea sus propios diseños, tecnología y tiene su centro de investigación y cuenta con 10 patentes de mejora de suela para calzado”, afirmó el funcionario de “Peak”

Peak no solo se enfoca en el rendimiento deportivo, sino también en el estilo y la moda. Sus colecciones se actualizan constantemente para seguir las últimas tendencias, brindando opciones que se adaptan tanto a los deportistas profesionales como a aquellos que disfrutan de un estilo de vida activo. Además, cuentan con talles y diseños que se ajustan a diferentes tipos de cuerpos, asegurando que cada persona encuentre la prenda perfecta para su actividad favorita.

“El enfoque de negocio básicamente se basó en que había un nicho que no estaba siendo explotado. En la importación de las zapatillas de tallas grandes. Tenemos a partir de 45, 46, 47 y 48. A eso súmale que los modelos de básquet no estaba siendo explotado en Perú, ya que hay un montón de gente y no encontraba tallas y las otras marcas eran simples, ya que no había el modelo que use un jugador que tenga la firma del deportista que lo use y lo promocioné. Eso implementamos en Peak como un objetivo principal del negocio. También tenemos productos de básquet para niños a un costo muy bueno y sobre todo de calidad”, dijo a El Comercio.

¿Dónde comprar “Peak” en Lima?

Como lo hemos mencionado líneas arriba, puedes adquirir los productos vía online en las empresas Saga Falabella o Ripley. Asimismo, tienen una tienda física en Jirón de la Unión, galería La Gran Vía, tienda112.

Otros puntos

En Mall plaza Bellavista, segundo nivel cerca de Falabella.

En Minka, tercer pasaje al frente de Platanitos.

En Santa Anita están en el Mall Aventura de Santa Anita, segundo nivel al frente de Starbucks.

En Cajamarca están Megaplaza, segundo nivel al costado de Bata.

En Arequipa Outlet Arauco, segundo nivel, arriba de la tienda Marathon.

Ya sea para correr, entrenar en el gimnasio, practicar yoga o cualquier otro deporte como es el básquet, Peak ofrece lo mejor en calidad, durabilidad y diseño.

Pero no todo queda ahí, también cuenta con zapatillas y pelotas, para jugar el básquet e imaginar que, por un momento, eres LeBron James anotando el tiro ganador para Los Lakers o Stephen Curry encestando un nuevo triple en el campo de la Golden State Warriors. Asimismo, hay balones de baloncesto oficiales, con todos los requisitos.

Por otro lado, Peak busca tener una atención personalizada, por lo que ha decidido ofrecer envíos gratis a todo el Perú a través de la empresa Olva Currier. Comprar en la tienda es sencillo y hay un espacio donde puedes ser guiado a través de los canales de WhatsApp (993916358) o Messenger. Los precios oscilan entre los 200 a 600 soles.

Zapatillas Peak