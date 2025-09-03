El 29 y 30 de agosto, la ciudad de Cusco volvió a ser sede de una nueva edición de la adidas Andes Race, la competencia de trail running más importante del Perú.

Mil corredores (entre nacionales y extranjeros) participaron en la prueba que recorrió las majestuosas rutas del Valle Sagrado, en las distancias de 13K, 30K, 60K y 100K.

El huancavelicano Remigio Huamán logró la medalla de oro en la distancia de 100K, y estableció un nuevo récord con un tiempo de 14h 8m 11s.

“Me siento muy feliz porque es la quinta victoria que consigo en el Andes Race. Había ganado en los 30K, en dos ediciones gané los 60K y es la segunda vez que ganó en los 100K logrando bajar mi marca del 2023 en más de una hora”, manifestó Huamán al cruzar la meta en Ollantaytambo.

El segundo puesto lo ocupó el corredor cusqueño Thomas Schilter, joven promesa del trail running local, quien cerró su participación con un tiempo de 17h44m15s, mientras que el tercer lugar lo ocupó Leonidas Marcavillaca, quien a sus 60 años culminó la competencia en 19h 37m 20s.

Cabe resaltar que la distancia de 100K de la adidas Andes Race está catalogada como una de las más exigentes del mundo por su altimetría y desnivel, ya que alcanza una altitud máxima de 4.700 msnm, acumulando 6,190 metros de desnivel positivo, lo cual constituye un enorme reto físico y deportivo para los participantes.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.