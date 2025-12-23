El distrito de Miraflores fue escenario del gran cierre del calendario deportivo con la realización de la AVA La Vuelta 8K y 4K a Miraflores, una carrera que reunió a más de seis mil corredores en una jornada marcada por el deporte, la inclusión y la celebración en familia.

Bajo el concepto “Demos una vuelta”, la competencia invitó a los participantes a vivir el running desde un enfoque humano, cercano y festivo, recorriendo una nueva ruta por emblemáticas calles del distrito. Esta edición reafirmó el espíritu que ha acompañado a la carrera durante años: un encuentro que conecta generaciones y cierra el año deportivo con alegría.

Categoría 8K Varones

Primer lugar: Jhon Andres Atachagua Valverde - 24:43

Segundo lugar: Erick Jordy Cosme Gaspar - 25:01

Tercer lugar: Carlos Ruben Casallo Lozano - 25:08

Categoría 8K Damas

Primer lugar: Litamar Diaz Perez - 30:00

Segundo lugar: Romina Chavarry Susan - 30:16

Tercer lugar: Camila Garcìa - 30:21

Más allá de los resultados, la AVA La Vuelta 8K & 4K a Miraflores se consolidó como una verdadera fiesta familiar. Corredores, caminantes, niños y familias completas compartieron una mañana llena de entusiasmo, sonrisas y espíritu navideño.

Con esta edición, Peru Runners cierra un año de importantes competencias, reafirmando su compromiso con el desarrollo del running en el país y con la promoción de un estilo de vida activo, saludable y compartido.