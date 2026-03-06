Este domingo, Miraflores volverá a ser centro del running con la 8K Carrera de Mujeres, prueba que conmemora el Día de la Mujer a nivel internacional.

Si bien se tenía previsto una ruta por las calles de Miraflores, la organización informó que hay un cambio debido a trabajos que se vienen realizando en la Av. Pardo.

Por ello, en coordinación con la Municipalidad de Miraflores y las autoridades competentes, se decidió establecer una nueva ruta para que la prueba se realice sin contratiempos.

La nueva ruta comprende el tramo por toda la Avenida Arequipa, con partida en el Parque Kennedy y salida hacia Lima. El giro se dará en la Av. Risso y la llegada será en el Parque nuevamente.

La concentración será al as 6:30 a.m., mientras que la hora de partida está establecida para las 7:30 de la mañana.

La Policía se encargará de los cierres de calles para evitar problemas con los vehículos.

Además, la organización informó que habrá un punto de hidratación en el kilómetro 5.5, a la altura del cruce de la Av. Arequipa con Ricardo Palma, y otro en la llegada, donde también habrá servicios médicos.

