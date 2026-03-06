Por Redacción EC

Este domingo, Miraflores volverá a ser centro del running con la 8K Carrera de Mujeres, prueba que conmemora el Día de la Mujer a nivel internacional.

