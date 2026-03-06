Resumen

Por Redacción EC

Desde Melbourne, la peruana Cristhiana de Osma sigue regalándole éxitos al país. La joven ganó ayer la categoría juvenil Sub 21 en slalom del tradicional Nautique Moomba Masters, y también logró batir un récord de la categoría de nueve años en la competencia.

