Desde Melbourne, la peruana Cristhiana de Osma sigue regalándole éxitos al país. La joven ganó ayer la categoría juvenil Sub 21 en slalom del tradicional Nautique Moomba Masters, y también logró batir un récord de la categoría de nueve años en la competencia.

La joven peruana primero sorprendió a todos con el récord de cancha, es decir el mejor registro que se haya visto en esa competencia, con una pasada de 3 boyas a 11.25m, algo que ninguna esquiadora junior había logrado en los últimos 9 años en las desafiantes aguas del río Yarra.

El último registro era de 2.50 a 11.25 m. de la estadounidense Bailey Austin en el 2017, que en el 2019 igualó la australiana Sade Ferguson.

Tras lograr el récord, la peruana coronó su actuación logrando la medalla de oro por tercer año consecutivo del Moomba Masters. La nacional también compite desde hoy en la categoría open, donde defiende el podio que logró el año pasado.