Cristhiana de Osma: la joven peruana que llevó el esquí acuático a la cima del mundo
Cristhiana de Osma Bedoya (16) creció con el ejemplo de su familia sobre los esquís. Cuando era niña, sus padres y hermanos ya practicaban este deporte, y ella, la menor, los observaba como la espectadora de un sueño que tarde o temprano haría suyo. No pasó mucho tiempo hasta que dejó de mirar desde la orilla y se subió sobre esas tablas alargadas y delgadas que parecen hechas para rozar la superficie del agua sin romperla, encontrando en ese primer arrastre la chispa que definiría su vida.

