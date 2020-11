Conforme a los criterios de Saber más

El partido en Santiago está a la vuelta de la esquina. La selección peruana, como la mayoría en Sudamérica, tuvo que ingeniárselas para armar su mejor plantel de cara a esta fecha doble por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La convocatoria de Ricardo Gareca trajo consigo algunas novedades, siendo la principal la inclusión de Gianluca Lapadula. El delantero del Benevento de Italia es la nueva esperanza de gol nacional. Más ante las ausencias por lesión de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Luis Abram es fijo para jugar como titular ante Chile. Ricardo Gareca debe definir su acompañante. (Foto: GEC)

Sin embargo, no todo es felicidad. Carlos Zambrano recibió tres fechas de suspensión y no jugará ante Chile y Argentina. Además, también se perderá el choque en La Paz ante Bolivia, en marzo de 2021. La gran interrogante es saber quién será su reemplazante y acompañará a Luis Abram en la defensa. Todo apunta a que será Miguel Araujo, quien tiene continuidad en el Emmen de los Países Bajos. Pero los últimos antecedentes no son nada alentadores. Igual el ‘Tigre’ tiene otras opciones para decidirse: Anderson Santamaría, Christian Ramos, Alexander Callens y Jean Pierre Rhyner sueñan también con tener su oportunidad.

A lo largo del proceso de Gareca, entre 2015 y la actualidad, usó hasta 15 duplas centrales diferentes en sus 69 partidos al frente de la bicolor. ¿A cuál le fue mejor? A continuación, te lo contamos al detalle con números, datos y anécdotas.

1) CHRISTIAN RAMOS Y ALBERTO RODRÍGUEZ

Christian Ramos y Alberto Rodríguez conformaron la dupla central titular en Rusia 2018. FOTO: AFP

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 22 10 7 5 -18 9

Fue la dupla central que más jugó en el proceso del ‘Tigre’. La ‘Sombra’ y el ‘Mudo’ arrancaron en aquel partido que Perú perdió 1-0 en el Centenario, en 2016. Desde ahí fueron piezas claves para que la bicolor clasifique al Mundial de Rusia 2018. Christian Ramos volvió a ser considerado en la selección para estas Eliminatorias, aunque ya no es titular, mientras que Alberto Rodríguez ya no ha sido llamado tras la justa mundialista.

2) CARLOS ZAMBRANO Y CARLOS ASCUES

Carlos Ascues y Carlos Zambrano se estrenaron juntos en el amistoso contra México, en 2015. Quedó 1-1.

Fue la primera dupla central que se afianzó con Ricardo Gareca. Carlos Ascues, en ese entonces, jugaba como central y se ganó un lugar en la Copa América 2015, para ser titular junto a Carlos Zambrano, titular en las dos Eliminatorias previas (2010 y 2014). Todo arrancó bien, a tal punto que fueron titulares cuando Perú alcanzó el tercer lugar en Chile. Dejaron de jugar juntos tras el 2-2 ante Venezuela en Lima (2016). El ‘Kaiser' fue suspendido por amarillas, mientras que el ‘Patrón’ bajó su rendimiento.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 13 3 4 6 -20 3

3) CARLOS ZAMBRANO Y LUIS ABRAM

Luis Abram y Carlos Zambrano se estrenaron en la debut ante Venezuela, en la Copa América 2019. (Foto: GEC)

La última dupla exitosa en este proceso. Las contantes lesiones de Alberto Rodríguez y la irregularidad de Christian Ramos le quitaron espacio en la selección. Esto permitió la consolidación de Luis Abram, quien no quedó en la lista final para Rusia 2018, más el retorno de Carlos Zambrano. La Copa América 2019 fue su prueba de fuego y no defraudaron. Hubo entendimiento del ‘Profeta’ con el ‘Kaiser’, a tal punto de ser pareja en el arranque en estas Eliminatorias.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 10 3 4 3 -12 4

4) CHRISTIAN RAMOS Y ANDERSON SANTAMARÍA

El once peruano que inició las acciones ante Australia en Sochi. Christian Ramos y Anderson Santamaría fueron los centrales titulares. (Getty Images)

Una dupla de la que no se habló mucho, pero en cuestión de números, ha sido más que satisfactoria. La ‘Sombra’ era titular para Gareca, mientras que Anderson Santamaría terminó jugando en el Mundial tras la lesión del ‘Mudo’ Rodríguez. Luego jugaron en unos amistosos, hasta que Ramos dejó de ser considerado y ‘Santa’ se lesionó. Los dos están convocados para jugar ante Chile y Argentina, pero las posibilidades de que sean duplas son mínimas ante el excelente presente de Luis Abram.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 6 5 0 1 -3 4

5) MIGUEL ARAUJO Y LUIS ABRAM

Miguel Araujo y Luis Abram vienen de dos derrotas con la bicolor. (Foto: FPF)

Es la dupla que se perfila para arrancar este viernes en Santiago. Ambos son jóvenes y cada vez que se pusieron la bicolor lo dejaron todo. Sí hay que reconocer que la mejor versión de cada uno siempre fue con alguien de experiencia al costado. Los últimos antecedentes de ambos como dupla no son los mejores: goleadas en contra frente a Colombia (3-0 en un amistoso en Lima) y el 5-0 ante Brasil, en la fase de grupos de la Copa América 2019. Cada partido es una historia distinta y el fútbol les daría una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 4 2 0 2 -8 2

6) CHRISTIAN RAMOS Y LUIS ABRAM (Bolivia 2-0 Perú y Perú 2-1 Ecuador, 2016)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVITA 2 1 0 1 -3 0

7) MIGUEL ARAUJO Y ALBERTO RODRÍGUEZ (Perú 2-1 Uruguay y Argentina 0-0 Perú, 2017)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 2 1 1 0 -1 1

8) MIGUEL ARAUJO Y ANDERSON SANTAMARÍA (Alemania 2-1 Perú y Perú 2-3 Costa Rica, 2018)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 2 0 0 2 -5 0

9) ANDERSON SANTAMARÍA Y LUIS ABRAM (Ecuador 1-0 Perú y Colombia 1-0 Perú)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 2 0 0 2 -2 0

10) CARLOS ZAMBRANO Y CHRISTIAN RAMOS (Perú 0-1 Venezuela, 2015)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 1 0 0 1 -1 0

11) CHRISTIAN RAMOS Y CARLOS ASCUES (Perú 2-0 Paraguay, 2015)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 1 1 0 0 0 1

12) RENATO TAPIA Y ALBERTO RODRÍGUEZ (El Salvador 1-3 Perú, 2016)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 1 1 0 0 -1 0

13) CHRISTIAN RAMOS Y ALEXANDER CALLENS (Estados Unidos 1-1 Perú, 2018)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 1 0 1 0 -1 0

14) CHRISTIAN RAMOS Y LUIS ABRAM (Perú 0-2 Ecuador, 2018)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 1 0 0 1 -2 0

15) MIGUEL ARAUJO Y ALEXANDER CALLENS (El Salvador 2-0 Perú, 2019)

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES EN CONTRA VALLA INVICTA 1 0 0 1 -2 0

