En un entrenamiento más de la selección peruana en la Videna antes de partir rumbo a Rusia para los amistosos ante el combinado local y Chile, Pedro Gallese conversó con los medios de prensa. El portero habló sobre su futuro tras dejar Orlando City, el club al que le dio sus mejores temporadas.

Gallese señaló que viene evaluando con tranquilidad las opciones que maneja para la siguiente temporada y que se tomará su tiempo para definir lo mejor para su carrera.

“Todavía voy a tomarme mi tiempo para seguir la mejor opción, hay algunas opciones, pero todavía no se concreta nada. Voy a tomarme mi tiempo y ojalá tomar la mejor decisión. Me gustaría tener una opción concreta, hay rumores, pero todavía se está hablando. Como te digo, voy a tomarme mi tiempo para tomar mi mejor decisión. Me gustaría saber dónde voy a estar, yo también ando esperando. No estoy ansioso, voy a enfocarme ahora en la selección y luego decidir”, indicó.

Por otro lado, el ‘Pulpo’ fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con Universitario de Deportes, el tricampeón del fútbol peruano. Y es que es muy probable que el uruguayo Sebastián Britos deje el club, por lo que en la ‘U’ buscarán un arquero de experiencia para el 2026.

“Sobre la ‘U’ más que todo lo hablan ustedes. Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad está en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie. Si no hay una decisión en el extranjero, obviamente sí me gustaría volver al Perú, pero vamos a ver. Todo a su tiempo”, añadió.

