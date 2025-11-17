La selección peruana enfrentara a Chile este martes 18 de noviembre del 2025 en el Estadio Olímpico Fisht, Sochi. El equipo dirigido por Manuel Barreto obtuvo un empate en los minutos finales frente a Rusia el último miércoles y se espera que ante La Roja, saquen una victoria para cerrar de la mejor manera el año. Por otro lado, el conjunto chileno derrotó a Rusia 2-0 y llega como favorito al amistoso frente a la blanquirroja. A continuación, te mostramos los horarios y canales de televisión para que puedas ver el partido por amistoso FIFA.

El partido amistoso entre Perú vs. Chile iniciará a las 12:00 p.m. de Perú y las 2:00 p.m. de Chile. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Fisht, en la ciudad de Sochi.

Horarios del partido de Perú vs Chile por amistoso FIFA en el Estadio Olímpico Fisht, Sochi.

¿A qué hora juega Perú vs Chile HOY?

El partido amistoso de Perú vs. Chile por la fecha FIFA, se jugará este martes 18 de noviembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Olímpico Fisht.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 13:00 p.m.

13:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 14:00 p.m.

14:00 p.m. Rusia: 20:00 p.m.

Canal TV para ver Perú vs Chile EN VIVO

La transmisión del partido amistoso de Perú vs Chile por la fecha FIFA será transmisitido en América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3) para toda Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO y Movistar TV App. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.