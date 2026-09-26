La selección peruana dirigida por Mano Menezes asume un nuevo reto con miras a las Eliminatorias 2030. Perú visita a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium este sábado 26 de septiembre y todo indica que el entrenador de la selección nacional probará un nuevo once, con nuevas caras y regresos como el de Gianluca Lapadula. A continuación, te presentamos la alineación de la escuadra bicolor.

Al arco, iría el capitán Pedro Gallese. La saga defensiva estaría conformada por Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo y Marcos López. Más adelante, la volante integrada por Erick Noriega, Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún.

Finalmente, los encargados del ataque nacional serían: Gianluca Lapadula, Jairo Vélez y Jhonny Vidales. En la banca esperando su oportunidad estaría Álex Valera, de buen presente en Universitario de Deportes, que es la primera alternativa para reemplazar al ‘Bambino’.

Mira la alineación de la selección peruana para enfrentar a Estados Unidos por el partido amistoso de fecha FIFA en el Inter&Co Stadium en Orlando, Florida.

Alineación de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marcos López; Erick Noriega, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Gianluca Lapadula, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

¿A qué hora juega Perú vs. Estados Unidos HOY por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA empieza a las 3:30 PM de Perú y 4:30 PM de Estados Unidos este sábado 26 de septiembre del 2026 en el Inter&Co Stadium en Orlando.

¿Dónde ver Perú vs. Estados Unidos EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En el resto de Sudamérica y México, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.