La selección peruana jugará su primer partido al mando de Mano Menezes frente a Senegal este sábado 28 de marzo del 2026 en el Stade de France por la fecha FIFA previa a la Copa del Mundo. El directo técnico brasileño que lleva algunos días de trabajo con los futbolistas de la ‘Blanquirroja’, ya habría decidido con qué equipo debutar con camiseta de la selección nacional.

Al arco iría Pedro Gallese, el arquero de América de Cali es uno de los capitanes de la selección nacional y se ha adueñado del arco ‘Bicolor’ ya hace algunos años. En la defensa lo acompañarían al ‘Pulpo’: Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco y Marcos López.

En la volante, habrá una mezcla de experiencia con juventud. Erick Noriega se parará como ancla defensiva y de interiores irían Yoshimar Yotún y André Carrillo. Ambos llegan en un buen nivel y teniendo minutos con sus respectivos equipos.

En el ataque, la gran sorpresa sería la de Jairo Vélez, el volante de Alianza Lima es uno de los mejores jugadores de la Liga 1 y tendría su oportunidad en el once de Mano Menezes. Kenji Cabrera y Álex Valera completarían el ataque ‘Bicolor’.

Alineación de Perú vs Senengal HOY

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Álex Valera.