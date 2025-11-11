Perú vs Rusia EN VIVO: la selección peruana tendrá su segunda amistoso, luego de quedar eliminada del proceso clasificatoria hacia la Copa del Mundo 2026. De la mano de Manuel Barreto, director técnico interino de la bicolor, el “equipo de todos” va en la búsqueda de su primera victoria en el viejo continente, donde deberá enfrentar a una selección rusa que viene de vencer a Bolivia en la fecha doble de octubre. A continuación te mostraremos en qué canales ver el partido por señal abierta y cable, además las opciones para poder mirar el amistoso por streaming.

El partido amistoso entre Perú vs Rusia lo transmite América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3) para todo el Perú. Para ver el partido por señal abierta, podrás sintonizar el Canal 4 y 9, conectando una antena digital a tu televisor. Mientras que si ves el partido por Movistar Deportes, deberás sintonizar el Canal 3 por el cable de Movistar, ya que, no va por TV abierta. Otras opciones de seguir el partido es online vía streaming mediante las apps de Movistar TV App y América TV GO.

¿Dónde ver Perú vs. Rusia EN VIVO HOY?

La transmisión del partido entre Perú vs. Rusia por amistoso de fecha FIFA será por América TV, ATV y Movistar Deportes. Esas señales pasarán el partido de La Blanquirroja en Perú. Con América TV y ATV, podrás ver el partido en señal abierta para todo el país, mientras que con Movistar Deportes, deberás contratar un servicio de operadores.

¿Cómo ver América TV - Canal 4 EN VIVO, en Perú?

Para que puedas ver América TV EN VIVO en Perú, tienes 3 opciones. La primera es por señal abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Perú y Rusia totalmente EN DIRECTO sin interrupciones. También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, América TV como: Claro TV, Movistar TV, Best Cable, Zapping TV, Win Cable, entre otros. Si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por el app de América, que lo encontrarás en los dispositivos de Android como América TV GO o también mediante su sitio web.

¿Dónde ver Movistar Deportes - Canal 3 EN VIVO, en Perú?

Si deseas ver el partido de Perú vs Rusia por la señal de Movistar Deportes, es importante que sepas que necesitarás de un cableoperador, ya que, este canal no está disponible para la televisión abierta en Perú. El único cableoperador que contienen la señal de Movistar Deportes es el de Movistar TV. Con que tengas ese servidor en tu TV, podrás mirar el partido amistoso EN VIVO desde la ciudad de San Petersburgo. También tienes la opción de verlo por streaming, a través de la app de Movistar TV App, que transmite todos los partidos de la selección de peruana con previa suscripción. Esta app está disponible para iOS y Android. Además, puedes mirarla mediante su sitio web.

¿Qué canal transmite ATV EN VIVO, en Perú?

Para que puedas ver ATV EN VIVO en Perú, tienes 3 opciones. La primera es por señal abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Perú y Rusia totalmente EN DIRECTO sin interrupciones. También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, ATV como: Claro TV, Movistar TV, Best Cable, Zapping TV, Win Cable, entre otros. Finalmente, si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por la transmisión de YouTube del Canal 9. En El Comercio también podrás seguir el partido a través de su minuto a minuto.

Fecha : Miércoles 12 de noviembre 2025.

: Miércoles 12 de noviembre 2025. Partido : Perú vs Rusia por partido amistoso.

: Perú vs Rusia por partido amistoso. Horario : 12:00 horas de Lima, Perú.

: 12:00 horas de Lima, Perú. Canal : América TV, ATV y Movistar Deportes | Streaming: América TV GO y Movistar TV App.

: América TV, ATV y Movistar Deportes | Streaming: América TV GO y Movistar TV App. Estadio: Gazprom Arena.

¿A qué hora juega Perú vs. Rusia HOY?

El partido de Perú vs. Rusia por amistoso de la Fecha FIFA, se jugará este miércoles 12 de noviembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Gazprom Arena.

Posible alineación de Perú vs. Rusia

Alineación de Perú: Pedro Gallese: César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha, Bryan Reyna, Kenji Cabrera y Álex Valera.