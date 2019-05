Edison Flores: “Gareca nos transmite tranquilidad, pero también agresividad” | ENTREVISTA

Luego de que culminara la experiencia de Monarcas Morelia en el Torneo Clausura de México, Edison Flores regresó a Lima para unirse a los entrenamientos de la selección peruana con miras a la Copa América 2019. Pero antes se dio un pequeño espacio para dar a conocer su nuevo proyecto: su propia marca de ropa. El deseo pudo cumplirlo gracias al apoyo de su círculo cercano. "El fútbol se acaba en algún momento", manifestó en diálogo con El Comercio. A pesar de que alcanzó una meta personal, tiene otros desafíos en mente como

realizar un papel importante en el campeonato más antiguo de selecciones y consolidarse en la Blanquirroja. Aunque lo más importante para el volante nacional es ser una buena persona porque "uno como jugador puede ser bueno o malo, regular o goleador, pero siempre te recordarán por como eres".

1. ¿Era un deseo personal incursionar en la vida empresarial?



- Sí. La verdad es un deseo de ahora y para el futuro. Quisiera, después del fútbol, seguir una carrera de empresario y ejercerla para vivir de eso, porque el fútbol se acaba en algún momento.

2. ¿Tendrás el tiempo suficiente para dedicarte al fútbol y a la vida de empresario?



- En este momento tengo personas que trabajan para mí. Tengo personas que me ayudan y me aconsejan. Igual toda la carga no es para mí en este momento, pero con lo poco que pueda hacer apoyaré desde lejos.

3. ¿Por qué decidiste llamarle a tu marca de ropa 'Doce'?



- Existieron muchas ideas. Todo inicia así y luego se forma y define un nombre. 'Doce' viene del hincha. En lo personal siento me ha tratado súper bien durante estos años. Siempre me lo reconocen [el esfuerzo]. Eso va para ellos.

4. No solo se trata de un negocio...

- No. Un porcentaje irá para la ONG 'Creer', con la que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, para darle una alegría a la gente necesitada, gente que requiere ayuda.

5. Ya en el plano deportivo. ¿Qué es lo que más te impresionó de Monarcas Morelia?

- La verdad me impresionó mucho el interés que tenían por mí. Me sentí muy querido en esa parte y me lo hacen sentir desde que llegué hasta el día de hoy. Eso me motivó más para decidirme por Morelia.



Edison Flores durante el Morelia vs. Monterrey, por el Torneo Clausura de México. En aquel duelo anotó un gol. (Foto: EFE)

6. ¿Por qué crees que el hincha de Monarcas Morelia te respalda y aprecia?



- El hincha de Morelia es paciente y a veces difícil. Pero creo que no he tenido ningún problema con ellos. Siempre he dado lo mejor en cada partido y lo reconocen. Por eso el cariño.

7. Debo suponer que la convivencia con Irven Ávila y Ray Sandoval hace todo más sencillo en Monarcas Morelia...



- Sí. La verdad que me recibieron muy bien. Fue más fácil la convivencia y el respaldo. Me sentí muy arropado.

8. ¿Se puede tener ambición por cosas grandes con Monarcas Morelia?

- Sí. Yo creo que no somos un equipo grande, hay otros allá, pero somos un equipo muy compacto y aguerrido. Creo que la próxima temporada, si todos nos concentramos, vamos a dar que hablar.

9. ¿Hasta cuando te has proyectado quedarte en Monarcas Morelia?



- La próxima temporada va a ser vital para definir cuanto tiempo quedarme. El fútbol mexicano es una gran vitrina. Creo que con uno o dos torneos, haciendo todo de la mejor manera, van a venir equipos que te verán bien y tendrás opción para fichar por otros.

10. ¿La Liga MX es un campeonato de nivel para que el futbolista peruano crezca?



- Sí. Es un salto de calidad. Hay muy buenos jugadores y equipos.



En su primera temporada, Edison Flores se convirtió en el goleador de Monarcas Morelia con cinco anotaciones. (Foto: EFE)

11. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la liga danesa y mexicana?



- La liga danesa es muy física, en donde se corre mucho. También es muy dura. La Liga mexicana es de mucho más calidad.



12. ¿Qué necesita el futbolista peruano para asentarse en el extranjero?



- Lo primordial, en lo personal por mi vivencia, es la cabeza porque el talento lo tienes. Durante los años tienes que tener regularidad. Lo más importante es que hagas tu personalidad muy fuerte y que sepas manejar los momentos buenos y malos.

13. ¿Venir de Europa a México no fue un paso atrás?



- No, porque venía de una liga que no era muy conocida y llegué a una liga donde hay mayor visión. Creo que también es bien vista en Europa.



14. ¿Qué autocrítica puedes realizar de tu paso por Europa?



- En la segunda etapa del Villarreal 'B' me fue mucho mejor. Me sentía mucho más cómodo y adaptado. Fue una salida muy temprana para mí, pero me ayudó mucho a fortalecer mi personalidad. En la liga de Dinamarca fui de menos a más. Aprendí mucho de la parte física y lo reflejé en los partidos con la selección. Todos me trataron muy bien del principio al final. Estoy muy agradecido con ellos.

15. ¿La selección peruana está en condiciones de ganar la Copa América?



- El pensamiento del profesor va a ser ir partido a partido. Dar lo mejor en cada partido. El primer objetivo será pasar a la siguiente ronda y luego se hace más complicado. Pero esto es fútbol y gana el que hace más goles. Creo que la gente está muy entusiasmada y nos transmite su deseo de traer la copa, pero nosotros tenemos que transmitir tranquilidad. Y eso no es pasividad. Debemos dar lo mejor en cada partido que nos toque.

Las estadísticas de Edison Flores en Europa. (Gráfico: Leonardo Torres / El Comercio)

16. Conociendo a Ricardo Gareca, ¿qué mensaje intentará transmitirle al grupo durante la Copa América?



- Tengo la oportunidad de conocerlo y sé que transmitirá tranquilidad, humildad, agresividad para ir al campo y tratar de dar un buen juego siempre para poder ganar los partidos.

17. ¿En cuánto ha cambiado Edison Flores desde el Mundial de Rusia 2018?



- Mucho. Me siento con mayor confianza y fortaleza mental. Creo que lo del Mundial me ayudó a crecer al igual que la parte previa. También te enseña a no dejar pasar ninguna oportunidad con respecto a la selección y a los clubes que puedas optar. Y dar lo mejor en cada partido hasta que no puedas decir más.

18. ¿Crees que los mundialistas ya tienen un lugar asegurado en la lista de 23 para la Copa América?



- No, porque hay muchos ejemplos como Sergio Peña en la previa del Mundial. Estuvo cerca. Ahora no está en la lista de 40. Nadie está confiado. Sí esperan la lista con ansias, pero siento que nadie deja de hacer nada. Todos dan lo mejor.

19. ¿Estarías de acuerdo en jugar en la selección peruana en otra posición que no sea de volante por izquierda?



- Claramente que sí. Eso me lo transmitirá el profesor. Yo sé que si me pide estar en otra posición, lo haré. Me lo hará saber con tiempo para poder mentalizarme.

20. ¿Te llama la atención que todavía se siga discutiendo por la presencia de Claudio Pizarro en la selección peruana?



- No. Creo que Claudio, a pesar de la edad que tiene, está haciendo historia en Alemania. Es un gran jugador. He tenido la oportunidad de estar en dos convocatorias con él y me parece una persona que suma. Le tengo mucha admiración.

Edison Flores celebrando su gol contra Uruguay, por las Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: AFP)

21. ¿Qué te falta lograr en la selección peruana?



- Me faltan muchas cosas por hacer. Estoy en un camino bueno, pero tengo que seguir en eso porque si me confío no estaré en la selección. Me entusiasma mucho vestir la camiseta, porque representas a todo el país.



22. ¿Por qué el fútbol peruano no ha dado un salto de calidad a pesar de la presencia en la Copa del Mundo 2018?



- Eso preocupa mucho, la verdad. Me hubiera gustado que se haya dado ese salto de calidad junto a la selección, pero eso es parte y manejo de otras cosas.

23. El hincha peruano, a pesar de haber vivido un Mundial, sigue inconforme con el rendimiento de la selección. A tu criterio, ¿por qué sucede eso?



- Es que el hincha es una persona muy entusiasta y de momentos. Si te va bien, todo bien y si te va mal, todo mal. Pero así es en todos los países latinoamericanos. Uno está acostumbrado a eso. Lo único que debe hacer un jugador en esa parte es estar tranquilo y dar lo mejor en cada partido. Tenemos que dar la mejor versión en lo grupal y personal para darle una alegría al hincha. Nosotros como jugadores queremos eso.

24. Te hace más feliz ayudar a la gente que anotar un gol o brindar una asistencia, ¿cierto?



- Sí, me hace muy feliz. Yo he nacido no con muchas cosas, pero siempre tuve para comer. Nunca me faltó eso. La verdad que dándole una alegría a los más pequeños, que son el futuro del país, y ayudando un poquito me causa mucho más alegría. Te toca el corazón. Eso es lo primordial en esta vida.

25. Al momento de dialogar con la revista Somos, en la dinámica del 'Test de Proust', rescaté la siguiente frase 'soy humilde y espero serlo hasta que me muera'. ¿Crees que es un lema que te caracteriza?



- Sí. Trato de ser siempre la misma persona. A las finales, uno como jugador puede ser bueno o malo, regular o goleador, pero siempre te recordarán por como eres. Después los goles se van, la historia se va y vienen otros. Uno como persona siempre queda.

Edison Flores intentando conservar la pelota ante la presencia de Benjamin Pavard. (Foto: AFP)

26. Eres un futbolista que siempre pone por delante la calidad de la persona sin observar el rendimiento deportivo. ¿Quién te enseñó eso?



- Mi madre. Las personas que me han guiado también. Ellos son parte de mi familia.

27. ¿La vida de un futbolista es fácil?



- Todos piensan que es fácil, porque se gana plata. Algunos no hacen nada más, pero mayormente tienes mucho tiempo para pensar y en ese momento debes estar tranquilo, porque te puedes alocar y darías un paso atrás.

28. ¿Qué recuerdos de Samuel Eugenio, uno de tus primeros entrenadores?



- Samuel era una persona muy grata. Me ayudó mucho. Jugué en todas las posiciones menos de arquero. Eso me ayudó. Me llevo grandes recuerdos de él. Siempre trató de ayudar a la 'U'.

29. ¿Qué significa Universitario de Deportes para ti?



- Universitario para mí es el equipo del cual soy hincha. Lo llevo en mi corazón. Espero poder retirarme ahí, pero uno nunca sabe [qué pasará] en esta vida.