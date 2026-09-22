Por Redacción EC

La selección peruana continúa con sus trabajos de preparación de cara al próximo amistoso ante Estados Unidos. En ese contexto, Erick Noriega habló sobre el rival, las condiciones climáticas que encontrará la Bicolor y su posibilidad de desempeñarse como defensa central.

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