La selección peruana continúa con sus trabajos de preparación de cara al próximo amistoso ante Estados Unidos. En ese contexto, Erick Noriega habló sobre el rival, las condiciones climáticas que encontrará la Bicolor y su posibilidad de desempeñarse como defensa central.

Respecto al combinado estadounidense, el futbolista señaló que todavía no han profundizado en el análisis del rival, aunque reconoció la calidad de sus jugadores.

“De la selección no se han hablado de los amistosos que tenemos, pero, por lo que hemos visto de esos partidos anteriores, sabemos que tienen bastantes jugadores de mucha calidad. Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros y, en el momento que nos toque ver el video de ellos, ahí analizarlos bien”, comentó para Alonso El Inca.

🇵🇪 Erick Noriega

🗣️ “Lo que más quiero es jugar y apoyar a la Selección.”



El jugador peruano destaca la conexión con el nuevo comando técnico, su evolución en Brasil y la importancia de aprovechar los cuatro amistosos.



🇺🇸 Ante Estados Unidos, respeto por la calidad del rival,… pic.twitter.com/x6ND9qNWdm — Alonso El Inca (@alonso_inca) September 22, 2026

Erick Noriega y el calor en Estados Unidos

Otro de los aspectos que deberá afrontar la selección peruana será el clima. Noriega consideró que adaptarse a diferentes condiciones será importante para el futuro del equipo y, especialmente, pensando en las Eliminatorias.

“Nos tenemos que acostumbrar a todo. Obviamente, es un poco difícil acostumbrarse tan rápido, pero creo que esto nos va a ayudar bastante para las Eliminatorias, jugar en altura, en calor, en frío, en lo que sea. Nos ayuda un montón”, explicó.

Noriega y la posibilidad de jugar como defensa central

Noriega también habló sobre su posición dentro del equipo. El jugador destacó que conoce las exigencias del técnico en esa zona del campo y aseguró que está dispuesto a cumplir el rol que le toque.

“Sí, el profesor me conoce de central. Yo también sé qué es lo que él pide porque lo pidió en Gremio. Por esa parte, creo que no tengo ningún problema. Como siempre le digo, lo que más quiero es jugar y, en este caso, apoyar a la selección”, manifestó.

De esta manera, Erick Noriega se mostró dispuesto a ocupar la posición que el comando técnico considere necesaria, mientras la selección peruana continúa su preparación para sus próximos compromisos internacionales.