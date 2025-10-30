En las últimas horas, se confirmó que la selección de Bolivia se medirá ante un combinado peruano, previo a su participación en el repechaje mundialista.

El partido amistoso está organizado por la SAFAP, con apoyo de FPF, pero no juega la selección peruana dirigida interinamente por Manuel Barreto.

Tal cual se informó desde el país altiplánico, este encuentro se jugará el próximo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.

Cabe mencionar que, al no tratarse de una fecha FIFA, se jugará con futbolistas del medio local en su mayoría.

Cuando las selecciones de Perú y Bolivia se enfrentaron en Lima, por las Eliminatorias al Mundial 2026, la victoria fue de 3-1 a favor de la blanquirroja con goles de Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores.

