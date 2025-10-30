En las últimas horas, se confirmó que la selección de Bolivia se medirá ante un combinado peruano, previo a su participación en el repechaje mundialista.
LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero y su futuro en Alianza Lima: fecha de su renovación y el objetivo del próximo año
El partido amistoso está organizado por la SAFAP, con apoyo de FPF, pero no juega la selección peruana dirigida interinamente por Manuel Barreto.
Tal cual se informó desde el país altiplánico, este encuentro se jugará el próximo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.
MIRA: El guiño de Flamengo a Lima tras clasificar a la final de la Copa Libertadores que se jugará en el Monumental
Cabe mencionar que, al no tratarse de una fecha FIFA, se jugará con futbolistas del medio local en su mayoría.
Cuando las selecciones de Perú y Bolivia se enfrentaron en Lima, por las Eliminatorias al Mundial 2026, la victoria fue de 3-1 a favor de la blanquirroja con goles de Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC