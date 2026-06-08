España volvió a golpear a Perú y esta vez lo hizo con una fórmula inesperada. A los 32 minutos, Pedri dejó por un momento su rol habitual de organizador y apareció con instinto de delantero para ampliar la ventaja europea en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El volante del Barcelona leyó perfectamente la jugada y se metió en el área como un auténtico ‘9’ para firmar el 2-0 parcial de la Roja.

La acción nació por el sector derecho con Ferrán Torres, quien volvió a ser determinante en ataque. El extremo español llegó hasta línea de fondo y envió un centro rasante que cruzó el área peruana. Ahí apareció Pedri, libre de marca y con el tiempo suficiente para conectar el balón y enviarlo al fondo del arco, dejando sin reacción a la defensa nacional y al portero peruano.

Goooooooooool! Pedri se hace presente en Puebla y marca el segundo gol de la selección española ⚽🔥



⏱️ 35’ PT | ESP 🇪🇸 [2] - 0 🇵🇪 PER#LaCasaDeLaSelección 🏠



🖥️ 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 #ENVIVO 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝐴𝑝𝑝 pic.twitter.com/twkzYBsPuF — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 9, 2026

España ratificó así su dominio en el encuentro y mostró una vez más la amplitud de recursos que tiene en ofensiva. Porque no solo lastima con sus atacantes naturales; también lo hace con mediocampistas capaces de romper líneas y pisar el área rival. Perú, mientras tanto, quedó obligado a remar desde atrás ante una selección que encontró espacios y golpeó con una eficacia casi perfecta durante la primera mitad.