España volvió a golpear a Perú y esta vez lo hizo con una fórmula inesperada. A los 32 minutos, Pedri dejó por un momento su rol habitual de organizador y apareció con instinto de delantero para ampliar la ventaja europea en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El volante del Barcelona leyó perfectamente la jugada y se metió en el área como un auténtico ‘9’ para firmar el 2-0 parcial de la Roja.
España volvió a golpear a Perú y esta vez lo hizo con una fórmula inesperada. A los 32 minutos, Pedri dejó por un momento su rol habitual de organizador y apareció con instinto de delantero para ampliar la ventaja europea en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El volante del Barcelona leyó perfectamente la jugada y se metió en el área como un auténtico ‘9’ para firmar el 2-0 parcial de la Roja.
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La acción nació por el sector derecho con Ferrán Torres, quien volvió a ser determinante en ataque. El extremo español llegó hasta línea de fondo y envió un centro rasante que cruzó el área peruana. Ahí apareció Pedri, libre de marca y con el tiempo suficiente para conectar el balón y enviarlo al fondo del arco, dejando sin reacción a la defensa nacional y al portero peruano.
España ratificó así su dominio en el encuentro y mostró una vez más la amplitud de recursos que tiene en ofensiva. Porque no solo lastima con sus atacantes naturales; también lo hace con mediocampistas capaces de romper líneas y pisar el área rival. Perú, mientras tanto, quedó obligado a remar desde atrás ante una selección que encontró espacios y golpeó con una eficacia casi perfecta durante la primera mitad.