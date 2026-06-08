Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedri marca el 2-0 en el Perú vs España en Puebla. (Foto: Captura)
Pedri marca el 2-0 en el Perú vs España en Puebla. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

España volvió a golpear a Perú y esta vez lo hizo con una fórmula inesperada. A los 32 minutos, Pedri dejó por un momento su rol habitual de organizador y apareció con instinto de delantero para ampliar la ventaja europea en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El volante del Barcelona leyó perfectamente la jugada y se metió en el área como un auténtico ‘9’ para firmar el 2-0 parcial de la Roja.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.