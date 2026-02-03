Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió al proceso que culminó con la designación de Mano Menezes como nuevo entrenador de la selección peruana, dejando en claro que no se trató de una decisión apresurada, sino del resultado de un análisis exhaustivo.

“Fueron cuatro meses de evaluación, viajes y conversaciones. Mano Menezes es el que más se adapta a lo que la selección necesita para volver a la identidad del fútbol peruano”, señaló Ferrari en declaraciones a RPP, destacando el trabajo previo realizado por la FPF antes de cerrar la contratación del estratega brasileño.

El directivo también resaltó el alto nivel de compromiso mostrado por Menezes durante las reuniones sostenidas.

“No se entiende la dimensión de lo que hemos logrado. Mano Menezes me demostró en las tres reuniones que tuvimos que estaba al 100 % comprometido con el proyecto”, afirmó, subrayando la convicción del técnico para asumir el reto de dirigir a la Blanquirroja.

En cuanto al estilo de juego, Ferrari salió al frente de las críticas que califican al entrenador como defensivo. “Hay una confusión cuando se habla de técnico defensivo. Él arma los equipos de atrás para adelante, así debe ser. Es lo que necesitamos. Después vendrá el estilo y lo vistoso”, explicó, remarcando que la prioridad será construir un equipo sólido y competitivo.

Asimismo, se refirió a la conformación del comando técnico y al impacto del torneo local en el desarrollo del fútbol peruano. “El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener una proyección importante como entrenador. A Roberto Palacios no lo tenemos contemplado”, precisó. Además, expresó su molestia por el aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1: “Personalmente me molesté cuando vi que se confirmaron siete extranjeros, porque afecta directamente a las selecciones menores”.