La selección peruana pasa por un momento crítico en las Eliminatorias Sudamericanas y necesita con urgencia un triunfo para seguir soñando con los puestos de clasificación o el cupo al repechaje para el Mundial 2026.

A pocos días para afrontar una fecha doble más de la competición, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, fue consultado sobre si está garantizada la permanencia del entrenador Jorge Fossati para el resto del proceso.

Sobre el particular, no dudó en descartar desde su posición cualquier tipo de especulación sobre una posible salida en caso los resultados no sean los esperados.

“La confianza en Jorge (Fossati) es total, así como en el grupo que trabaja con la selección. La confianza en los jugadores es total y eso, desde mi punto de vista, no va a cambiar”, dijo Oblitas en declaraciones a RPP.

“Es poco serio estar pensando en este momento en una situación de esa naturaleza, porque nosotros en la Federación en ningún momento lo hemos conversado, en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza. Todos somos responsables de esto”, añadió.

Perú se medirá el próximo viernes 11 de octubre a Uruguay en el Estadio Nacional. Luego, el 15 del mismo mes visitará a Brasil.

La blanquirroja marcha en la última posición de las Eliminatorias Sudamericanas con apenas tres puntos de 24 posibles.