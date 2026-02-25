El técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes ya empezó su proceso al mando de la selección peruana y dejó claro que el trabajo ya está en marcha.

“Estamos trabajando desde que fuimos presentados, ya iniciamos las observaciones. Ahora con todo el equipo vamos a planear, observar juegos en los estadios, trabajar en la oficina para planear todo lo que queremos hacer en un primer momento para nuestra selección”, sostuvo.

Menezes fue enfático al señalar que la meta principal de su gestión es ambiciosa y de largo plazo. “La parte más importante del trabajo que podamos conducir son las posibilidades de Perú de jugar una Copa del Mundo en el 2030. Ese es nuestro objetivo más importante, y para eso las Eliminatorias son un camino que tenemos que superar”, afirmó.

Mano Menezes, DT de la Selección Peruana, contó que él y su equipo aprovecharán el tiempo previo al inicio de las Clasificatorias para ir formando y consolidando una idea y un concepto de juego, y dejó en claro que el objetivo es clasificar al Mundial 2030. ⚽🇵🇪🎙️… pic.twitter.com/rl4rxcAegq — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 25, 2026

El entrenador explicó que existe un periodo amplio antes del inicio del proceso clasificatorio, tiempo que será clave para estructurar el proyecto. “Ese periodo lo vamos a aprovechar para observar el rendimiento y construir un concepto que pueda ser más importante”, indicó.

Además, dejó una reflexión sobre la importancia de la consistencia por encima de los resultados inmediatos. “Siempre queremos vencer, pero a veces no estamos preparados para hacerlo. A veces no es suficiente ser los mejores si no tenemos una base y consistencia. Vamos a ser mejores circunstancialmente y de ahí no vamos a conseguir mantenernos porque no construimos algo firme. Nuestro objetivo es conseguir algo firme”, remarcó.

Finalmente, el estratega reconoció que la hinchada exigirá resultados desde el inicio. “Entendemos que la hinchada va a estar impaciente, en los primeros momentos más”, concluyó, consciente del reto que implica asumir el mando de la Blanquirroja.