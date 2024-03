Nolberto Solano fue parte del comando técnico de Ricardo Gareca que clasificó al Mundial de Rusia 2018 y se quedó en el repechaje para Qatar 2022. Desde Inglaterra, conversó con el diario Depor y se refirió al presente de la selección peruana que inicia un nuevo proceso al mando del entrenador Jorge Fossati.

“Ojalá que el profe Fossati pueda encontrarle la mano rápido. Acá hay que sumar, tiene esta oportunidad, esta Copa América para conocer a los chicos”, dijo el también ex seleccionado.

“Tiene que encontrar su equipo, el sistema, y hay que esperar a Ecuador y Colombia. Esos partidos nos tienen que dar la luz de dónde nos encontramos”, agregó.

En esa línea, remarcó que el panorama actual de la blanquirroja es más que complicado pues selecciones como Venezuela, Bolivia y Chile nos superan en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

Paolo Guerrero y su nuevo rol

El ex Newcastle también opinó sobre el capitán de la selección Paolo Guerrero, y destacó que pese a la voluntad y vigencia del goleador nacional, ya no estaría para competir en nivel Eliminatorias un partido completo.

“Olvidémonos de las individualidades, y más aún no le vamos a exigir a un Guerrero que está en sus últimas etapas de su fútbol. Ganas tiene, el espíritu ganador lo tiene, no lo va a perder, pero hay una realidad. Paolo Guerrero ya no te va a dar 90 minutos de golpe a golpe, espero equivocarme, pero a nivel eliminatoria, de intensidad, a ese ritmo, es muy difícil”, remarcó Solano.

Perú se medirá ante Nicaragua y República Dominicana el próximo 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Cabe precisar que ambos duelos se disputarán en territorio nacional. El primero en el estado Alejandro Villanueva de Matute, mientras que el segundo se jugará en el Monumental.