Perú no pudo sumar esta tarde en su debut en el Torneo Conmebol Evolución Sub 15 en Paraguay, y cayó por 2-0 ante Venezuela.
Los dirigidos por Fernando del Solar fueron superados por la selección ‘Vinotinto’ que lució con mayor rodaje en el encuentro disputado en Asunción.
Si bien el primer tiempo culminó sin goles, desde el inicio de la etapa de complemento los llaneros se pusieron en ventaja y no existió reacción por parte de los nuestros.
RESUMEN Y GOLES
Cabe precisar que la selección peruana tuvo una exitosa gira internacional, en la que venció en dos oportunidades a Ecuador.
FIXTURE DE PERÚ
