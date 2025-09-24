Con una destacada actuación de Jair Moretti, Sporting Cristal goleó 4-0 a Universitario en la final de ida del Torneo Juvenil Sub 18, que se disputó este miércoles en las instalaciones de La Florida en el Rímac.
LEE TAMBIÉN: ¡Volvió al gol! Gianluca Lapadula anotó con camiseta del Spezia ante Parma por la Copa Italia | VIDEO
El atacante celeste, con experiencia en la Liga 1 Te Apuesto, anotó un hat trick y fue la figura del partido. Por su parte, Matías Martínez se encargó se sellar la goleada.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La ‘U’ se quedó con 10 hombre en la parte final del partido, tras la expulsión de Tony Neumann.
VIDEO DEL PARTIDO
Los dirigidos por Rubén Díaz parten con importante ventaja para el choque de vuelta a jugarse este domingo en Campo Mar a las 10:00 a.m..
MIRA: Hernán Barcos: “La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar”
Cabe precisar que el campeón de este torneo jugará en la Liga 3 del 2026.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC