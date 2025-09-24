La revancha está programada para este domingo 28 en Campo Mar y el campeón jugará la Liga 3 en el 2026.
Redacción EC
Redacción EC

Con una destacada actuación de Jair Moretti, goleó 4-0 a en la final de ida del Torneo Juvenil Sub 18, que se disputó este miércoles en las instalaciones de La Florida en el Rímac.

El atacante celeste, con experiencia en la Liga 1 Te Apuesto, anotó un hat trick y fue la figura del partido. Por su parte, Matías Martínez se encargó se sellar la goleada.

Carlos Lázaro

La ‘U’ se quedó con 10 hombre en la parte final del partido, tras la expulsión de Tony Neumann.

VIDEO DEL PARTIDO

Los dirigidos por Rubén Díaz parten con importante ventaja para el choque de vuelta a jugarse este domingo en Campo Mar a las 10:00 a.m..

Cabe precisar que el campeón de este torneo jugará en la Liga 3 del 2026.

