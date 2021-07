El lunes, con el Perú vs. Brasil, y el martes, con el Argentina vs. Colombia, se conocerán a las dos selecciones que disputarán la final de la Copa América. A unas horas de las semifinales, hay un detalle que no puede pasar por alto y tiene que ver con los entrenadores que llegaron a esta instancia del certamen.

Tal como sucedió en el 2019, edición que también se desarrolló en Brasil, los mismos cuatro técnicos lucharán por el pase a la definición: Ricardo Gareca, Tite, Lionel Scaloni y Reinaldo Rueda. Aunque con la única diferencia que el DT ‘cafetero’ lo hará con el combinado de su país y hace un par de años arribó con Chile a esta ronda.

Hace dos años, el ‘Tigre’ Gareca le ganó el duelo a Rueda con un contundente 3-0. Mientras que Tite se impuso a Scaloni en la otra llave por 2-0. En la final disputada en el mítico estadio Maracaná, el estratega de la ‘Canarinha’ consiguió el trofeo de la Copa América tras vencer por 3-1 a la Blanquirroja.

Un nuevo duelo entre Gareca y Tite

Desde que Tite tomó el mando de Brasil en 2016, la selección peruana de Ricardo Gareca es el rival al que más veces enfrentó en distintos torneos. El balance general es favorable para el ex Corinthians, quien celebró cinco éxitos por uno del cuadro liderado por el ex Universitario de Deportes.

La última vez entre ambos fue el pasado 17 de junio, en esta Copa América. Por la ronda de grupos, el ‘Scratch’ aplastó por 4-0 a la Bicolor. Luego, el equipo anfitrión pasó primero en la zona y eliminó a Chile en cuartos para seguir invicto. Por su lado, el cuadro nacional pasó segundo y dejó en el camino a Paraguay tras una emocionante tanda de penales.

La Copa es la obsesión de Scaloni y Rueda

Sobre el papel, la selección argentina parte como favorito sobre Colombia, pero en la cancha la historia siempre cambia. El equipo de Scaloni buscará meterse en una nueva final de la Copa América y, de paso, terminar la mala racha tras perder las definiciones en Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016.

Los de Rueda vuelve a unas semifinales desde 2016 y la novena en la historia de los ‘cafetaleros’. El combinado colombiano arribó a esta instancia en medio de las dudas por sus presentaciones en los grupos (terminó tercero) y luego igualó contra Uruguay sin goles para obtener el boleto en una tanda de penales en la que el portero David Ospina fue el héroe.