Este lunes 8 de junio se juega una prueba más de la selección peruana al mando de Mano Menezes. La blanquirroja se enfrenta a España en el segundo de los dos amistosos por la fecha FIFA.

El partido fue planificado a las 9:00 pm. (hora peruana), pero, minutos antes, y como en toda previa de partido de selecciones, se llevó a cabo la entonación de los himnos nacionales.

Cuando fue el turno de la blanquirroja, los once titulares se pararon en el centro del estadio Cuauhtémoc, Puebla, México y, abrazados, cantaron cada estrofa a todo pulmón. Lo propio hicieron los suplentes, al borde del campo.

¡Con gran emoción y pasión, el himno nacional peruano resuena en Puebla! 🇵🇪🎶#LaCasaDeLaSelección 🏠



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