Este lunes 8 de junio se juega una prueba más de la selección peruana al mando de Mano Menezes. La blanquirroja se enfrenta a España en el segundo de los dos amistosos por la fecha FIFA.
El partido fue planificado a las 9:00 pm. (hora peruana), pero, minutos antes, y como en toda previa de partido de selecciones, se llevó a cabo la entonación de los himnos nacionales.
Cuando fue el turno de la blanquirroja, los once titulares se pararon en el centro del estadio Cuauhtémoc, Puebla, México y, abrazados, cantaron cada estrofa a todo pulmón. Lo propio hicieron los suplentes, al borde del campo.
Nuevo inicio para la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes. Se destacan debutantes con la bicolor, excepto Diego Romero que aún espera minutos. Incluye porteros universitarios y jugadores como Marco Guamán, ampliando el grupo de convocados en esta etapa de recambio.