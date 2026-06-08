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Selección peruana emocionó cantando el himno a todo pulmón antes del duelo ante España. Foto: Captura de video/Movistar Deportes
Selección peruana emocionó cantando el himno a todo pulmón antes del duelo ante España. Foto: Captura de video/Movistar Deportes
Por Redacción EC

Este lunes 8 de junio se juega una prueba más de la selección peruana al mando de Mano Menezes. La blanquirroja se enfrenta a España en el segundo de los dos amistosos por la fecha FIFA.

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