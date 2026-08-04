Por Redacción EC

La selección peruana enfrentará a Estados Unidos en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre 2026. El encuentro se jugará el sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y marcará el primer duelo del equipo norteamericano tras su participación en el Mundial 2026.

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