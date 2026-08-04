La selección peruana enfrentará a Estados Unidos en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre 2026. El encuentro se jugará el sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y marcará el primer duelo del equipo norteamericano tras su participación en el Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Perú vs Estados Unidos?

El partido Perú vs Estados Unidos está programado para las 4:30 p. m. (hora peruana). En territorio estadounidense, el duelo se disputará por la tarde en la ciudad de Orlando, uno de los escenarios habituales para eventos internacionales.

Dónde ver Perú vs Estados Unidos EN VIVO

En Perú, el amistoso será transmitido por América TV y Movistar Deportes. A nivel internacional, el encuentro podrá verse a través de TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock.

A FOUR-MATCH WINDOW IS SET FOR THIS FALL!



🇺🇸🆚🇵🇪 - 9/26 in Orlando, FL



🇺🇸🆚🇨🇱 - 9/29 in St. Louis, MO



🇺🇸🆚🇲🇽 - 10/3 in Glendale, AZ



🇺🇸🆚🇨🇦 - 10/6 in St. Paul, MN



🔗 https://t.co/SVoF4Ixmch pic.twitter.com/RwqDMqC4O8 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 4, 2026

Historial Perú vs Estados Unidos

Perú y Estados Unidos se han enfrentado en siete ocasiones a lo largo de la historia. El balance favorece ligeramente al conjunto norteamericano con 3 victorias, mientras que la ‘Bicolor’ registra 2 triunfos y ambos equipos han igualado en 2 oportunidades.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se disputó en octubre de 2018, cuando empataron 1-1 en el estadio Rentschler Field, en un partido amistoso.

Perú vs Estados Unidos 2026: lo que debes saber

Este amistoso será clave para el equipo peruano de cara a su preparación internacional, enfrentando a un rival competitivo que viene de disputar el Mundial 2026. El duelo también genera expectativa por el contexto postcopa del conjunto estadounidense y el proceso de renovación de la ‘Bicolor’.