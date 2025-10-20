La selección peruana está lista para la próxima fecha FIFA en noviembre, en la cual enfrentará a Selección de Rusia y luego a Selección de Chile, ambos encuentros en suelo ruso. Tras la derrota 2-1 ante Chile en octubre, en el debut bajo la dirección interina de Manuel Barreto, la Blanquirroja usará esta doble fecha como cierre de actividades en 2025.

El primer partido se desarrollará el miércoles 12 de noviembre en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo, con horario fijado para las 12:00 h (hora peruana) frente a Rusia. El segundo duelo tendrá lugar el martes 18 de noviembre en el estadio Estadio Fisht de Sochi, con comienzo a las 11:00 h (hora peruana) contra Chile.

La selección de Rusia presentó el partido amistoso con imágenes de Christian Cueva y Arturo Vidal, 2 futbolistas que en su momento representaron a sus respectivas selecciones. Hoy en día, tanto Cueva como Vidal, no son tomados en cuenta por sus selecciones y solo se encuentran jugando en sus clubes.

En cuanto a la transmisión, los partidos podrán verse por señal abierta en los canales América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de por cable en Movistar Deportes. También habrá cobertura digital mediante la aplicación Movistar Play y con seguimiento minuto a minuto desde la página web del medio.