Las Eliminatorias Sudamericanas finalizan este martes 9 de septiembre con los cinco partidos en simultáneo. Seis selecciones ya están clasificados directamente al Mundial y solo falta definir a la que irá al repechaje. Por eso, toda la atención se centra en Venezuela y Bolivia, quienes tienen opciones de alcanzar este cupo.

Venezuela recibirá en Maturín a Colombia, que ya está clasificado a la Copa del Mundo. La ‘Vinotinto’ ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos y, precisamente, depende de sí misma para asegurar ese boleto y seguir peleando su clasificación a la cita mundialista.

Colombia y Venezuela se enfrentan en Maturín buscando cerrar las Eliminatorias con una victoria clave. (Foto: AFP)

¿Qué resultados necesita Venezuela para ir al repechaje?

Si Venezuela vence a Colombia en Maturín, alcanzará los 21 puntos y asegurará el repechaje. No importa qué resultados obtenga Bolivia en su partido contra Brasil en La Paz, porque la ‘Vinotinto’ se mantendrá en el séptimo lugar y seguirá con el sueño mundialista.

Si Venezuela empata con Colombia, sumará 19 puntos y deberá esperar que Bolivia no le gane a Brasil. Los altiplánicos tienen actualmente 17 unidades y deben perder o empatar para no trastocar los planes de los llaneros.

Si Venezuela pierde contra Colombia, se quedará en 18 unidades y deberá esperar que Bolivia también pierda ante Brasil para asegurar el repechaje por puntos. Sin embargo, la diferencia de goles favorece a la ‘Vinotinto’, por lo que en caso ambas selecciones queden igualadas en puntaje, serán los llaneros quienes terminen en el séptimo lugar.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Colombia HOY?

La hora del partido entre Venezuela vs. Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está programado para las 7:30 de la noche en horario colombiano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 5:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (miércoles 10 de septiembre)

