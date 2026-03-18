¡Dura baja! Este miércoles 18 de marzo, la selección peruana confirmó que Renzo Garcés fue desafectado de la convocatoria de Mano Menezes por una lesión.
MIRAR | Buse, el niño que soñó con Miami y lo que hizo para ser el cuarto mejor ranqueado del tenis peruano
“Ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales que se disputarán en París y Madrid ante las selecciones de Senegal y Honduras”, se indicó en el comunicado.
El defensor de Alianza Lima presenta pubalgia que también lo dejará fuera del duelo ante Juan Pablo II en la Liga 1.
La selección peruana enfrentará a Senegal y Honduras en amistosos por la fecha FIFA.