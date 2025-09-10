¿Lo convocará? DT de Bolivia respondió al regreso de Marcelo Martins para jugar el Repechaje al Mundial 2026

Bolivia clasificó al repechaje al Mundial 2026 y desató la locura entre sus hinchas, quienes aún sueñan con volver a una Copa del Mundo después de 32 años. Marcelo Martins es uno de ellos y no descartó salir del retiro para sumarse al equipo que dirige Óscar Villegas.

“Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, expresó el exfutbolista de 38 años. Sin embargo, el DT de Bolivia le respondió.

Villegas calificó de “poco serio” la intención de Martins de regresar a las canchas. “Él lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido. Para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo o marcando goles”, expresó en Caracol Radio.

Marcelo Martins me confesó que la puerta está abierta para volver a la selección Boliviana, es uno de los jugadores que más sueña con el mundial. pic.twitter.com/XY3nWV4fUf — Gime Osorio (@GimenaOsorio1) September 10, 2025

Luego, agregó: “Generar la vuelta de un gran delantero, que ha sido de lo mejor que ha tenido Bolivia, no se puede hacer en estos tiempos en el que la respuesta física es primordial para un rendimiento en una selección. Ni siquiera considerarlo, porque me parece jalado de los pelos”.

Como se sabe, Bolivia jugará el repechaje al Mundial 2026 en marzo del próximo año. Allí, buscará uno de los dos últimos cupos de la cita mundialista junto a otras cinco selecciones que persiguen el mismo objetivo.

❌"Me parece poco serio que vuelva Moreno Martins a la Selección"



🎙️Óscar Villegas, DT de #Bolivia, en #ElVbarCaracol



📻Entrevista completa aquí: https://t.co/Emcuc1uyKU pic.twitter.com/EOOqymuofS — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 10, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.