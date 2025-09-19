La selección peruana de vóley logró clasificar al Mundial Sub 17 pese a su última derrota ante Chile. Las ‘Matadorcitas’ obtuvieron su pase a la semifinal del certamen como segundas del Grupo A, detrás de ‘La Roja’.

‘La Bicolor’ debutó con triunfo por 3-0 sobre Bolivia, pero cayó 3-2 ante Chile. Con 4 unidades logró quedarse con la segunda posición del Grupo A.

El Sudamericano clasifica a tres selecciones al mundial del próximo año que se realizará en Chile. Pero la selección sureña ya tiene un boleto asegurado por ser anfitriona, por lo que se libera un cupo extra.

