Marcos López, lateral izquierdo de la selección peruana, ha sido uno de los jugadores más claros sobre los desafíos que afrontó el equipo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras momentos complicados, el defensor dejó claro que hay bases para creer en un proceso a largo plazo: “en un futuro considero que hay buenos jugadores para pelear la siguiente Eliminatoria”.

El jugador criticó la constante rotación en el banquillo, señalando que “tener tres técnicos en una Eliminatoria siempre es difícil, porque cada uno viene con una idea diferente. No hay tiempo para trabajar”. Para López, esa falta de continuidad ha sido una limitante clave en el rendimiento colectivo, aunque también afirmó que “ahora hay que poner la cara y seguir para adelante”.

Aun así, López mostró optimismo sobre los jóvenes que emergen en la selección. En una charla con algunos de ellos, les dijo que “tienen que seguir siendo profesionales, trabajar, porque las Eliminatorias no son fáciles … tenemos talento, pero hay que trabajarlo y pulirlo”. Según él, con esa mentalidad se pueden lograr “grandes cosas” en un futuro cercano, si se acompaña a la nueva generación con compromiso y disciplina.

En medio de la crítica, el defensa también apuntó a la dirigencia de la FPF, lanzando un mensaje claro: “ya deben hacerse cargo quienes toman decisiones … nosotros como jugadores siempre daremos la cara, pero hay cosas que no dependen de nosotros”. López no evade la autocrítica, pero subraya que algunas cuestiones estructurales requieren que otros asuman responsabilidad.

Por último, a pesar del difícil cierre de las eliminatorias, López no pierde la fe en el proyecto colectivo. Los errores han sido visibles, dice, pero cree que con un proceso serio y una base sólida de jóvenes bien formados, “confío en lo que viene” para la selección peruana.