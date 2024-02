El delantero mexicano-peruano Santiago Ormeño, hoy en las filas del club Puebla, de la Liga MX, indicó en una reciente entrevista que espera ser tomado en cuenta en la selección peruana para disputar la próxima Copa América 2024, que se jugará entre los meses de junio y julio en Estados Unidos.

“Pues qué esperen de mí, la verdad, no sé, pero yo espero de mí estar al nivel para poder representar a mi país y poder ir a la Copa América, y después pensar, por qué no, en un Mundial, eliminatorias”, dijo ‘Ormedeus’ en una entrevista con TUDN.

Sobre su presente en el balompié mexicano, Ormeño contó que se sintió como un “conejillo de indias” cuando llegó a jugar en Chivas:

“Yo recibí todos los huevazos y los jitomatazos y ahora ya, como ya sucedió, ya no lo ven tan mal o lo comenzaron a aceptar. Pero pues a mí me tocó ser el primero”, indicó.

“No ser bienvenido nunca es grato, ¿no? Pero pues soy un profesional y es parte del asunto. A la gente le costaba entender el tema de que tengo las dos nacionalidades y no lo vieron bien. No me recibieron bien. Y pues no terminé logrando quedarme ahí. Tuve que salir”, añadió.