Hicimos la pregunta de inmediato. Desde San Luis la respuesta fue clara respecto al proyecto que tenían con Chemo y lo que venía para él. “No, Chemo es jefe de la Unidad Técnica de Menores y está haciendo un gran trabajo en ese puesto, ya verán los resultados”, nos dijeron en ese momento.

Uno de los encargos para Chemo fue dirigir a la Sub 23 en el Preolímpico que se disputa en estos días en Venezuela. Y el último domingo venció 1-0 a Chile en el debut en un partido donde se notó su mano en el planteamiento.





Tras el pitazo final del Clásico del Pacífico, nos volvimos a comunicar con la Videna, con alguien que ve de cerca el trabajo de Chemo del Solar para que nos de una impresión de lo que se había visto en Valencia, Venezuela. “No sé cómo terminarán en el torneo, pero el trabajo de ‘Chemo’ es notable”, nos dijeron escuetamente.

Finalmente, fue victoria de Perú por 1-0 sobre Chile en el inicio del torneo al que Perú fue con la mitad de la plantilla Sub 18. Es decir, regala hasta cuatro años respecto a la categoría, pero Chemo del Solar busca darle juego a los menores ante la imposibilidad de contar con las figuras como Joao Grimaldo, Piero Quispe, Catriel Cabellos, entre otros, porque los clubes no los cedieron.

El trabajo de Chemo

Pero, ¿por qué en Videna confían en ‘Chemo’? Hemos podido averiguar que José Guillermo del Solar es un entrenador muy apasionado, estudioso, trabaja mucho el tema táctico y ha sabido elegir a los jugadores adecuados en posiciones donde puedan destacar.

Teniendo en cuenta que muchos son menores de 23 años, pocos del plantel tienen experiencia en primera división. Y en ellos confía Chemo, como el portero Diego Romero, el lateral Emilio Saba -su capitán-, o jugadores como Adrián Ascues o Franchesco Flores, quien marcó el gol ante Chile.

Otra de las virtudes es el entorno de ‘Chemo’. Se ha rodeado de profesionales de su confianza como Fernando del Solar (asistente técnico), Ricardo Ortega (asistente técnico), Mario Mendaña (preparador físico), Martín Correa (preparador físico), Carlos Arteaga (videoanalista), Nelson Arias (videonalista) y César Linares, el jefe de equipo. Con Arias ya trabajó con Chemo en Cristal en el 2017.





¿Qué hizo la sub 23 tras el triunfo ante Chile en el Preolímpico? Trabajos

Más allá de las celebraciones y del buen ambiente que generó ganarle a Chile, clásico rival de Perú, los seleccionados entrenaron este lunes a las 9:30 a. m. (hora local) en la Academia Puerto Cabello. Los jugadores que participaron en el juego hicieron trabajos de reacondicionamientos físicos, mientras los demás hicieron trabajos con balón. Ahora, este martes, los dirigidos por ‘Chemo’ volverán a entrenar a la misma hora y en el mismo lugar, donde se elaborará la estrategia táctica para enfrentar a Argentina.

Chemo dirigirá a la Sub-20.

Como mencionamos en Videna están muy contentos con el trabajo de José Guillermo Del Solar y le confirmaron a este diario que se hará cargo de la Sub 20 de Perú, con miras al Sudamericano de Santiago 2025.

Chemo del Solar ha dicho en sus últimas conferencias que su preocupación es la búsqueda del talento y con ello formar futuras selecciones que puedan clasificar a mundiales. Con la Sub 20 tendrá ese objetivo, por eso en la actual Sub 23 tiene cuatro jugadores Sub 17, pensando en lo que viene.

